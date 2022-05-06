疫情徘徊｜援港醫護返內地 一離世患者身份不詳

一名在街頭暈倒的男子，被送往明愛醫院後驗出陽性，轉院留醫後病情惡化，最終離世。(資料圖片)

本港新冠肺炎確診數字繼續徘徊300宗左右，昨新增的321宗確診，包括17宗輸入個案，患者分別來自新加坡、台灣、泰國和加拿大等。再多5名確診患者離世，其中一人日前在街頭暈倒，送院後發現腦出血及檢測呈陽性，轉送腦外科後情況持續惡化，延至前日不治。

該名在街頭暈倒的男子身份和年齡不詳，周一(2日)凌晨被發現嘔吐和不太清醒，送明愛醫院後發現他瞳孔不對稱，檢查後證實為腦出血，新冠病毒檢測呈陽性但病毒量低。他其後轉送廣華醫院腦外科，惜最終不治。醫管局總行政經理李立業稱，死者當時身上沒有身份證明文件，故不知其年紀和病歷，但據急症室報告相信他並非長者。連同昨4宗死亡個案，第五波疫情累計9,120宗，病死率維持0.76%。

全港昨有逾2,300間學校復課，呈報個案有26宗，涉及1間幼稚園、13間小學和11間中學，除一間小學有兩名有親屬關係、不同班級的學生確診外，其餘學校均只有一宗個案。

最後一批內地援港醫療隊昨啟程返回內地，政府昨為此舉辦感謝及歡送儀式，特首林鄭月娥指，兩地醫護合作無間，代表全港市民向團隊致以衷心感謝。內地醫療隊領隊崇雨田形容在港工作順利，感謝林鄭月娥和中聯辦協調。李立業昨回應指經過今次經驗，日後內地醫療隊如要再來港，可縮短交接時間、提高人手調配機動性。