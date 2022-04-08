疫情持續｜今起三日全民快測 哮喘男出院兩周亡

第五波疫情放緩，昨增2,644宗新冠肺炎確診，包括12宗輸入個案，總數較前一日少百餘宗。醫管局公布多97宗死亡個案，包括上月留醫第三日驗出陽性，但病毒量低的27歲男哮喘患者，他出院回家後前日突暈倒，入院快速測試呈陰性，送院搶救後返魂乏術。

醫管局總行政經理劉家獻稱，27歲死者上月16日因哮喘發作入院，留醫首兩日檢測呈陰性，至18日出院時核酸檢測呈陽性，CT值42.7，即病毒量非常低。男子出院時情況穩定、沒有傳播風險，惟前日突在家暈倒，送院搶救後不治。死者前日在急症室快速測試已呈陰性，但劉家獻指現行機制會把28日內曾呈陽性的個案，納入新冠死亡數字。

前日另有一名52歲乳癌女患者離世，她上月12日快速測試呈陽性，其後在指定診所獲處方紓緩藥物，至前日突在家昏迷，送院搶救後不治。

政府呼籲全民今起一連3日自願進行快速測試，並呈報陽性個案。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，行動可讓當局了解社區實際感染數字，又稱每日數字徘徊約3,000宗，代表社區有持續傳播鏈，盼行動可短時間內揪出感染個案。公務員事務局昨亦發稿，呼籲政府人員一連3日早上自我檢測。

建議滿60歲長者打第四針

此外，衛生署轄下聯合科學委員會和政府專家顧問團通過建議，讓60歲或以上長者在打第三劑新冠疫苗後的最少3個月打第四針；從未打針的康復者，亦建議可在康復一個月後打針。其中一個委員會的主席劉宇隆稱，不少海外地區都只讓70歲或以上長者打第四針，形容本港新建議「行前一步」。