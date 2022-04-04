疫情持續 單日確診少於四千 建議快測前先擤鼻

本港第五波疫情持續回落，昨增3,709宗新冠肺炎確診，包括10宗輸入個案。當局公布多111宗死亡個案，6名較年輕患者均有癌症或長期病患等，呈報個案病死率0.69%。醫管局至今已處方逾2.3萬劑新冠口服藥，政府將陸續向私家醫生免費提供口服藥及相關送藥安排，並強調私家醫生不能就口服藥收費。
新增個案當中，核酸檢測和快速測試呈報陽性個案分別佔1,832宗及1,877宗，第五波累計115.8萬宗確診。政府上周五(1日)撤銷9個國家禁飛令，昨10宗輸入個案有6人是前日(2日)抵港，除一宗來自「解禁」的法國外，另外5人分別來自南韓、新加坡、泰國、荷蘭和瑞士；其餘4宗則屬早前抵港個案。本地個案方面，昨沒有新院舍錄得個案，已有確診院舍則續增103名院友和43名職員感染。
衛生防護中心更新快速測試採樣指引，建議市民進行鼻腔拭子測試，先用紙巾輕輕擤鼻。中心傳染病處主任張竹君解釋，這會使鼻液留在鼻的前端、採樣會較準確。
醫管局昨呈報多111宗死亡個案，年齡介乎38至109歲，其中6名較年輕死者分別有癌症、腫瘤、免疫力系統有問題和長期病患等。當中，一名腦部有細腫瘤的56歲男子，已接種3劑新冠疫苗、本身有糖尿病，因一邊身體不能動而入院，其後發現腦內嚴重出血。醫管局總行政經理何婉霞指，病人離世或與腦出血關係較大，個案將交專家檢視。第五波疫情至今累計7,959宗死亡個案，呈報個案病死率為0.69%。
指定醫院再增三間
律敦治、靈實和大埔那打素醫院同已被列作指定醫院，但只有部分大樓、樓層或病房轉作接收新冠病人，有別早前北大嶼山醫院和天水圍醫院等全院專收患者的安排。何婉霞稱在全層運用上，床位運用可能會較便捷和具彈性。醫管局昨回覆指，現有約660名患者正在律敦治、靈實和大埔那打素醫院留醫，另據悉那打素醫院仍有能力接收多約90名患者。
政府前晚近11時公布，當日起會陸續免費分發新冠口服藥予私家醫生，但暫未有細節。何婉霞稱，私家醫生應優先支援六旬或以上長者、5歲或以下小童等高風險病人，強調私家醫生不能因處方新冠口服藥收費。她又說，政府正修改醫健通等電腦系統，供醫生處方藥物後登記病人資料。
醫管局擬增逾千社區治療設施病床
社會福利署本月起，陸續交還亞洲國際博覽館5個展館，醫管局前日指需要時會考慮使用有關展館，暫時不會進駐。食物及衛生局長陳肇始昨在網誌透露，醫管局計劃將博覽館第2至7號展館和啟德郵輪碼頭長者社區隔離設施，提升至社區治療設施，料可容納至少1,700張病床，供長者治療之用。