疫情持續 單日確診少於四千 建議快測前先擤鼻

本港第五波疫情持續回落，昨增3,709宗新冠肺炎確診，包括10宗輸入個案。當局公布多111宗死亡個案，6名較年輕患者均有癌症或長期病患等，呈報個案病死率0.69%。醫管局至今已處方逾2.3萬劑新冠口服藥，政府將陸續向私家醫生免費提供口服藥及相關送藥安排，並強調私家醫生不能就口服藥收費。

新增個案當中，核酸檢測和快速測試呈報陽性個案分別佔1,832宗及1,877宗，第五波累計115.8萬宗確診。政府上周五(1日)撤銷9個國家禁飛令，昨10宗輸入個案有6人是前日(2日)抵港，除一宗來自「解禁」的法國外，另外5人分別來自南韓、新加坡、泰國、荷蘭和瑞士；其餘4宗則屬早前抵港個案。本地個案方面，昨沒有新院舍錄得個案，已有確診院舍則續增103名院友和43名職員感染。

衛生防護中心更新快速測試採樣指引，建議市民進行鼻腔拭子測試，先用紙巾輕輕擤鼻。中心傳染病處主任張竹君解釋，這會使鼻液留在鼻的前端、採樣會較準確。

醫管局昨呈報多111宗死亡個案，年齡介乎38至109歲，其中6名較年輕死者分別有癌症、腫瘤、免疫力系統有問題和長期病患等。當中，一名腦部有細腫瘤的56歲男子，已接種3劑新冠疫苗、本身有糖尿病，因一邊身體不能動而入院，其後發現腦內嚴重出血。醫管局總行政經理何婉霞指，病人離世或與腦出血關係較大，個案將交專家檢視。第五波疫情至今累計7,959宗死亡個案，呈報個案病死率為0.69%。