疫情持續｜康復碼系統齊備所有個案 籲康復者再試下載

本港昨增628宗新冠肺炎確診，第五波疫情累計逾118.7萬宗個案。政府推出康復紀錄二維碼系統初期，有已康復市民未能下載相關二維碼，當局表示前日已將所有個案資料全數上載到系統，提醒有關市民可再嘗試。檢測承辦商Prenetics早前漏向一批市民傳送檢測結果短訊，包括25名確診者，衛生防護中心指已完成跟進有關個案。
在第五波確診的逾118萬名患者，周二(19日)起可下載康復二維碼，以便進出須「疫苗通行證」的處所，惟不少市民在首兩日均不成功。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，當局推出系統首日已把4月6日前確診的111萬宗個案，上載至有關電子系統，相信部分未能下載的康復者屬這兩星期內的新個案。他指，中心前日已更新資料庫，上傳全數118萬宗個案，著他們可再嘗試下載。
歐家榮昨再提醒市民，要留意輸入的身份證號碼，是否與隔離令或陽性紀錄上的一致，又指部分個案「陽性檢測結果」的月份，或與採樣當日不同，尤其月尾採樣的市民，呼籲市民留意。歐家榮並澄清，中心一直及時更新和上載個案資料至各系統，不存在積存大量個案的情況，現階段更會實時上載，沒有滯後的問題。
已跟進25患者無陽性短訊
Prenetics前晚公布，2月底至3月初未有向482名檢測市民傳送結果電話短訊，當中有25宗陽性個案。醫管局總行政經理何婉霞稱，該等市民理論上應要在3月頭至月中收到短訊，又指局方上月底收到市民投訴後，已即時聯絡承辦商檢視情況，在收到承辦商的初步調查報告後，遂要求對方主動交代事件。歐家榮指25人中，部分已透過第二個檢測樣本，或呈報快速測試結果確診，強調中心已跟進個案及發出隔離令。
疫情方面，昨有25宗海外輸入，患者分別來自泰國、英國、韓國和新加坡等。本港昨有250間學校復課，有6間學校錄得個案，包括日內曾回校、來自4間學校的5名教職員，以及2名不同校學生。另外，當局再公布多26宗死亡個案，第五波呈報個案病死率為0.76%。