疫情持續｜康復碼系統齊備所有個案 籲康復者再試下載

本港昨增628宗新冠肺炎確診，第五波疫情累計逾118.7萬宗個案。政府推出康復紀錄二維碼系統初期，有已康復市民未能下載相關二維碼，當局表示前日已將所有個案資料全數上載到系統，提醒有關市民可再嘗試。檢測承辦商Prenetics早前漏向一批市民傳送檢測結果短訊，包括25名確診者，衛生防護中心指已完成跟進有關個案。

在第五波確診的逾118萬名患者，周二(19日)起可下載康復二維碼，以便進出須「疫苗通行證」的處所，惟不少市民在首兩日均不成功。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，當局推出系統首日已把4月6日前確診的111萬宗個案，上載至有關電子系統，相信部分未能下載的康復者屬這兩星期內的新個案。他指，中心前日已更新資料庫，上傳全數118萬宗個案，著他們可再嘗試下載。

歐家榮昨再提醒市民，要留意輸入的身份證號碼，是否與隔離令或陽性紀錄上的一致，又指部分個案「陽性檢測結果」的月份，或與採樣當日不同，尤其月尾採樣的市民，呼籲市民留意。歐家榮並澄清，中心一直及時更新和上載個案資料至各系統，不存在積存大量個案的情況，現階段更會實時上載，沒有滯後的問題。