疫情持續 憂人流密釀反彈 確診跌破三千

徐樂堅相信，現時個案數字難在短時間內跌至低位，料將維持在三至四位數一段時間，並要研究在有一定個案數目時，如何盡快揪出個案。他又重申，社區仍有很多傳播鏈，呼籲市民減少不必要聚集，盼大眾生活能盡快回復如常。

本港昨增2,777宗新冠肺炎確診，數字較前一日少近500宗，第五波疫情累計116.7萬宗個案。清明節假期剛過去，下周又迎來復活節長假期，衛生防護中心總監徐樂堅強調，現時個案水平仍非常高，擔心假期市民活動較多、人流變得密集，疫情再有反彈風險。

呈報多111宗死亡個案

醫管局昨再公布111宗死亡個案，年齡介乎43至102歲，單日新增死亡個案相隔兩日後再次回升至三位數，當中較年輕的4名死者均有長期病患。第五波疫情累計8,247宗死亡個案，呈報個案病死率為0.71%。

安老和殘疾院舍爆疫情況近期有緩和，但周一(4日)過去7日的每天，仍有41至91間已錄得個案的院舍續增個案。徐樂堅稱，目前安老和殘疾院友新冠疫苗覆蓋率分別為54%及69%，政府下周五(15日)前會安排第二階段院舍接種計劃，到全港院舍為合適的院友打針。

「洪門夜宴」食環票控6人

另外，食環署事隔3個月，昨公布今年1月3日洪為民生日宴會的調查結果，指已向6名顧客合共發出7張定額罰款告票，有4張涉及沒有使用「安心出行」，其餘3張涉及違反「口罩令」。食環署另發現餐廳未有張貼顯示「D區」的平面圖及每小時換氣量告示，已向其發出傳票。