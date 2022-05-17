疫情持續 星月樓多3設施帶毒 食環證觀塘私房菜無違規

本港昨增234宗新冠肺炎確診，包括42宗輸入個案。觀塘御善私房菜群組再多兩人確診，衛生防護中心指群組累計的11宗個案，分別到場取外賣或進行商業會議，他們均否認曾在場內進食，但部分人曾經除口罩，當局正嘗試聯絡上周一(9日)晚約40名訪客。

中心初步調查發現，當日部分人逗留逾兩小時，各確診者的行蹤亦未見其他聚集或共通點，相信他們在該處感染。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，處所內有數張枱、廚房、麻雀和卡拉OK房，而中心採集的22個環境樣本均呈陰性。食環署確認處所持有食物製造廠牌照，昨巡查後未有發現違規。

政府昨宣布，上周三(11日)上午11時半至下午1時半曾身處東涌富東廣場譚仔雲南米線的人士，須接受強制檢測，料中心今日會公布涉及該處的爆發群組詳情。