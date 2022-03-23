疫情持續 確診數跌促市民勿放鬆 重推強制檢測公告

本港昨增14,152宗新冠肺炎確診，數字連續第三日維持約1.4萬宗。當局形容疫情走勢處於「停滯」情況，不能說是大幅回落，盼市民勿以為數字下跌而放鬆警惕。另外，當局昨起重新發出強制檢測公告，初時會針對較高風險、錄得多宗個案的住宅大廈，過去3個月曾經檢測呈陽性的人士可獲豁免。

確診數字連續4日維持在一萬多宗水平，昨增4,296宗核酸檢測和9,856宗快速測試呈報陽性個案，第五波疫情累計逾106.3萬宗個案。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮形容，確診數字雖較一、兩周前回落，但沒有穩定或持續回落趨勢，反而維持於「停滯」情況。他呼籲市民不要對數字麻木而放鬆，以為數字已下跌很多，按人口比例現時數字仍處於高水平，盼透過社交距離措施和接種新冠疫苗，提高人口免疫水平，令疫情進一步回穩。

政府昨起重新發出強制檢測公告，10座大廈的居民、員工和訪客等，要在兩個限期內接受兩次檢測。當局指，相關人士必須進行核酸檢測才獲視為已遵從要求，除非經快速測試取得陽性結果並已向政府呈報。歐家榮解釋，重推強制檢測初期希望集中大規模的地方，如個案眾多的高風險住宅，而非針對某一、兩間食肆，希望藉此從高風險群組中及早找出個案。他又說，過去3個月內曾檢測呈陽性的市民，均毋須接受強制檢測。除個案較多大廈，衛生署同樣會按照污水檢測結果，制訂風險地點名單。