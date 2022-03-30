疫情持續｜醫局冀私家醫生處方口服藥 中大醫院兩染疫長者亡

本港昨增7,596宗新冠肺炎確診，數字連續第五日下跌，亦是第四日少於一萬宗。接收醫管局轉介確診者的中大醫院，首次呈報有兩名染疫長者離世，衛生防護中心料其中一人因自身疾病離世。另外，政府正與私家醫生商討處方新冠口服藥安排，醫管局指樂見及樂意配合有關安排。

衛生防護中心昨公布多151宗死亡個案，當中兩名未有接種新冠疫苗的安老院舍確診長者，獲醫管局轉介到中大醫院留醫後離世。其中89歲老翁本身有慢性疾病，本月初快速測試呈陽性，16日獲轉到中大醫院留醫。中心傳染病處主任張竹君稱，死者周日(27日)檢測呈陰性，其後離世，臨床醫生判斷其死於細菌性肺炎，並非直接與新冠病毒相關。另一名106歲老婦本身亦有長期病、患癌和腎衰竭等，本月15日核酸檢測呈陽性後，21日轉到中大醫院，張竹君指根據世界衛生組織指引，料死者離世與新冠病毒有關。

公立醫院方面，前日多129名病人離世，上周六(26日)至周日亦有20宗未公布的死亡個案，年齡介乎43至106歲。醫管局總行政經理何婉霞稱，3名較年輕的死者有長期病，包括家族性遺傳小腦退化症、紅斑狼瘡症、糖尿病及高血壓等，另有一名49歲男子本身有濫藥和思覺失調，臨床判斷為模仿交感中毒綜合症，料死因與本身濫藥有關。

張竹君強調每日七千宗仍屬高位

疫情數字持續下跌，張竹君強調每日呈報逾七千宗仍屬非常高水平，走勢亦與市面人流相關，如人流增加或市民鬆懈會導致反彈，呼籲市民在未來假期少去人多擠逼地方。

何婉霞昨主動提到，截至前日已向逾2萬人處方新冠口服藥，並指上周一(21日)起已簡化私家醫院借用新冠藥物機制，使私院每次可借更多藥物，開藥時有更大彈性，至今累計向私家醫院借出逾400個療程。私家醫生方面，她指相關程序非由醫管局審批，但政府正與業界商討，醫管局樂見更多醫生可處方新冠口服藥，亦樂意配合安排。