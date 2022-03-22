疫情持續 醫局料3死與新冠無關 昨無新增爆疫院舍

本港昨新增14,068宗新冠肺炎確診，連續第五日下降。昨亦是多日來首次沒有新爆疫院舍，衛生防護中心形容是好徵兆，相信早前爆疫時「有感染嗰啲已經感染咗」。另外，本港再多223宗死亡個案，醫管局主動交代其中兩人死因與新冠肺炎未必直接相關，亦有一宗為月初離世的女童。

衛生防護中心單日錄得4,523宗核酸檢測和9,545宗快速測試呈報陽性個案，數字連續第五日下跌，亦是連續第三日徘徊一萬多宗，第五波疫情累計104.9萬宗確診。中心昨沒有錄得新增的爆疫院舍，第五波累計282間殘疾和776間安老院舍有個案，殘疾和安老院舍分別有8,660名和37,558名院友確診，佔整體分別47%和45%。

院舍情況要觀察一段時間

近日新錄得個案院舍數目減少，衛生防護中心傳染病處主任張竹君估計大部分院舍已有人感染、「有感染嗰啲已經感染咗」，而未感染的人亦已接種新冠疫苗，因此整體情況開始穩定，但強調仍要觀察一段時間。至於早前已錄得個案的院舍，她指雖續有院友新確診，但上升速度已放緩。

公立醫院昨公布179名確診者前日離世及43宗滯後死亡個案，年齡介乎14至101歲。前日離世有5人較年輕，醫管局總行政經理李立業指兩人死因或與新冠無關，其中44歲確診男子快速測試呈陰性後，轉往護養院療養時離世，另一名57歲確診男子上月確診，其後病毒量愈來愈低並已轉為復康治療，上周六病情轉差後不治；餘下3名56至58歲男死者本身有長期病患。另外，滯後個案包括一名高處墮下離世的14歲男童。衛生署並公布一宗月初已離世，但近日才收到快速測試陽性呈報的8歲女童，個案將納今日數字。

消息：醫管局放寬處方口服藥指引

就默沙東及輝瑞新冠口服藥，醫管局現時建議處方予70歲或以上、未打齊針的長者等。消息指，醫管局放寬有關口服藥指引，日後可處方予60歲或以上患者，不論是否完成接種疫苗，另60歲以下但有高危因素，以及未完成接種的患者亦可獲處方。