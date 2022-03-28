疫情持續｜醫管局籲不適者求醫 廣福邨陽性率5.5%

本港昨增8,037宗新冠肺炎確診，單日數字較前日少約800宗，亦是連續兩日少於一萬宗。大埔廣福邨8座大廈有7座已被圍封，當局指屋邨近日污水病毒量極高，料邨內出現傳播，當中累計已找出近400宗個案，陽性比率達5.5%。醫管局指急症室壓力已經紓緩，主動呼籲身體不適的市民往公立醫院求醫。

單日確診數字第二日維持四位數，昨增3,555宗核酸檢測和4,482宗快速測試呈報陽性個案，第五波疫情累計逾111.5萬宗個案。市區和離島部分地方昨日人頭湧湧，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，明白市民對抗疫或有疲態，而數字跌至四位數雖是好現象，但每日數字仍相當高，無條件放寬社交距離措施。他指，市民若放鬆疫情就有機會反彈，呼籲大眾繼續遵守社交距離措施。

圍封期間六旬婦寓所暈倒送院不治

政府自上周五(25日)起，先後圍封廣福邨廣惠、禮、義、祐、平、智、崇樓，當中廣義樓行動料今早11時半完成。歐家榮稱，廣福邨日前的污水驗出極高病毒量，行動至今揪出近400宗個案，陽性比率為5.5%，證明邨內有傳播。

廣祐樓圍封期間，一名六旬婦在單位內暈倒，送院後不治。醫管局總行政經理李立業稱，大埔那打素醫院曾接收一宗相若個案，有關病人昨早11時21分離世，入院後檢測呈陰性，個案將交死因庭跟進。

月初疫情高峰時，多間醫院急症室外均有大批病人。李立業指隨著數間醫院改為專收確診者，急症室壓力已經紓緩，輪候時間亦有所縮短，主動呼籲不適市民盡快求醫，尤其出現氣促、持續高燒、抽筋、缺氧、臉部或嘴唇變藍等病徵。另外，昨再公布多151宗死亡個案，其中本身有糖尿病和高血壓的57歲外籍男，因肚痛和乏力求診，情況穩定留醫5日後突心臟停頓並離世，醫管局認為死因存疑。