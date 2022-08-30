疫情新盤貼市價搶購買力 下月或推2700伙

二手樓市唱淡，一手銷情熾熱！發展商「貼市價」推盤策略奏效，刺激本月一手成交。本報統計，8月至昨日錄2,046宗，較7月約925宗大幅反彈1.2倍外，亦創去年6月的1,870宗後約14個月新高。惟總計今年首8個月僅錄約7,700宗一手成交，僅及去年全年17,500宗約44%。綜合市場資訊，下月最少有6盤推出，涉逾2,700伙(見表)。業界分析，發展商維持貼市價推盤，市場仍有足夠購買力支持。

九龍區爆新盤搶客戰，由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I提供648伙，料短期內上載樓書，最快周內開放示範單位及開價。華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一IA期部署下月出擊，料將獲批預售，涉447伙。另由香港小輪(050)與市區重建局合作發展、恒地負責銷售的深水埗映岸預告下月推售，共262伙，當中一房及兩房戶佔全盤逾85%。新界西北混戰持續，新鴻基地產(016)今公布天水圍Wetland Seasons Bay第三期部署，涉384伙，擬以現樓推售。泛海國際(129)元朗洪水橋田心路項目1期已申請預售，共623伙，料最快下月推售。恒地透露正籌備ONE INNOVALE第2期銷售部署，涉約400伙。另由信和置業(083)、嘉華國際(173)及中國海外(688)合作發展的元朗錦上路站柏瓏III謀年底前推出，共680伙。

加息1至2厘影響有限

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，發展商下半年全力追趕上半年失地，若維持貼市價推盤，市場仍夠購買力支持，惟須留意疫情變化，恐政府再收緊防疫措施打擊樓市氣氛，又指本港即使加息1至2厘仍處低息環境，實際影響有限。