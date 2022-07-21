疫情未減書迷熱情 展商冀生意額與往年持平

一年一度的書展昨正式揭幕，有市民為求買到限量簽名書和福袋，不惜凌晨到場排頭位。亦有多間出版社設專區賣已故著名作家倪匡的書，有書商說銷情比去年好一倍。有書商指，由於學校未放暑假，加上疫情關係，預料人流會較少，期望生意額能與往年持平。 攝：林俊源

疫情下書展如期舉行，50多名書迷未開門已排隊。其中排頭位、從事運輸業的杜先生指，特意請假於清晨5點到達現場。他指計及今年已是第十屆在日出前到書展排頭位，只為取得作家林詠琛的簽名版小說。另一名提早到場排隊的劉小姐指，自己在天水圍居住，港鐵會展站開通後更加方便，今年首次提早到場，希望感受排隊氣氛。她預算花1千至2千元買小說及為小朋友買補充練習。

著名作家倪匡月初逝世，有書商設主題區悼念，又展出他的珍貴手稿。有00後書迷特意來購買，認為其著作很有價值，「希望更多00後或比我年輕的都願意閱讀。」有市民帶同女兒，到場花了過千元購買了20本倪匡的《衛斯理》系列小說，指女兒在學校圖書館閱讀後覺得有趣。出版社經理馮向遠說：「單計上午都較去年好一倍，多出的生意都是賣倪匡的書。有加印了，但都有些都印不及、我都怕缺貨。」

除了與倪匡相關的著作熱賣，其他類型的書籍亦有捧場客。身為科幻迷的劉先生表示，購買了孤泣所寫的《有心無默》，他又指今屆書展入場人數較少，感覺行得較舒服。巴士迷陳先生就打算用700元購買巴士書籍。另有學生花費數百元，購買補充練習，為公開試作準備。