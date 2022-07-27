疫情未見頂 日增近4千確診 料下月推安心紅黃碼 入境隔離有望改5+2

姚柏良續指，縮減至5天酒店檢疫對房間流轉幫助不大，認為最少縮至4天才有效果。他建議考慮若返港港人已打3針，在第三天檢測時，獲陰性結果可即日返家繼續隔離，讓出房間予過境及商務客，讓本港國際商貿往來加快復甦。

政府早前預告將推出安心出行「紅黃碼」制度，消息指下月或完成技術方案，最快8月初推出供市民「升級」，初步維持確診者將「轉紅碼」，而檢疫人士「轉黃碼」。屆時檢疫安排亦會放寬，抵港人士酒店檢疫或可減至5天加2天家居隔離，即「5+2」安排，亦有可能是更寬鬆的「4+3」，暫未敲定，將視乎疫情發展。目前檢疫酒店房間約2.4萬間，姚柏良提到，若有檢疫人士酒店檢疫期間確診，目前需1至2天移送至竹篙灣或CIF(社區隔離設施)酒店，之後又要待指定承辦商為房間徹底消毒，據業界了解，僅得4間承辦商提供服務，普遍要等待近2星期，導致「有房無人用」。他建議當局考慮提升為抵港人士檢測的效率，例如可到埗先採樣後入境，以免下榻酒店才發現陽性，亦可想辦法增加清潔房間承辦商的效率。

獲處方口服藥88歲婦不治

社會關注何時能放寬防疫措施、甚至通關，但本港疫情卻未放緩，昨日再增3,975宗本地及301宗輸入確診，再多6名年介84至97歲患者死亡。當中2人已打完3劑疫苗，包括一名88歲沒長期病女病人，曾到指定診所求診獲處方口服藥，本月17日氣喘在街暈倒，送院不治。另一名84歲女病人則沒有接種疫苗，曾中風及患心臟病，本月18日在家中昏迷，送到急症室時死亡。學校情況昨錄524宗呈報個案，涉387間學校、447名學生及77名教職員，有11個染疫班別疑有傳播須停課一周。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜昨於電台節目中指，社交距離措施放寬，再現一定數目確診是意料中事，學校等場所除口罩等高風險活動應加設快速測試要求，減低爆發風險。

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨於電台節目表示，隨本港向復常發展，政府每日疫情記者會公布確診數字已沒意思，可考慮取消，改為發放包括每周整合封區強制檢測找出的個案數目、輕症和無病徵患者比例等重點資訊。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君回應指，不同專家有不同意見，當局會採納專家意見；醫院管理局總行政經理關慧敏亦表示會視乎疫情的走勢及病床使用率，如疫情再上升，會再與港府商討下一步做法。

政府昨公布，因每日個案仍高企於四位數字並呈持續上升趨勢等，周四(28日)起延續現行社交距離措施至下月10日。張竹君表示，當局不希望收緊措施，但也沒空間再放寬，再呼籲市民盡快打針，若個別長者快測後，沒有或不懂得呈報，籲家人協助，以便盡早用藥。

3000隔離單位可短時間啟用

另外，竹篙灣社區隔離設施截至前日有5,280人入住，使用率近六成。新任保安局副局長卓孝業昨到竹篙灣巡視，指由於多人入住，難以一一照顧個人需要，但若涉藥物等特殊需要必定提供協助。他又提到有3,000個備用狀態隔離單位可短時間內啟用。另外，竹篙灣設施將引入新管理模式，在分期落成的單位再劃分不同區域，由2至3人一隊工作人員照顧約60至80個房間的隔離人士，提升物資派送效率。