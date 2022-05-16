疫情橫行 多259人確診 觀塘御善私房菜疑爆疫

單日個案水平持續徘徊二百多宗，包括33宗輸入個案。衛生防護中心翻查確診者「安心出行」紀錄，發現成業工業大廈御善私房菜懷疑爆發，9人上周一(9日)傍晚起到場買杏仁餅或凍肉，兩日後陸續病發和確診，當中有患者僅逗留約10分鐘。中心正調查是否有人除口罩進食、處所有否提供堂食等，已派員到場調查和採集環境樣本，當日下午5時至深夜曾到訪者要強制檢測。御善私房菜昨宣布，全店需暫停營業消毒。

本港昨增259宗新冠肺炎確診，觀塘成業工業大廈御善私房菜出現感染群組，上周一晚最少9人確診，同時段到訪者須檢測。早前的上環酒家星月樓群組，再有11名食客和職員確診，累計增至52人。政府專家顧問梁卓偉估計，兩周後將出現第六波爆發，衛生防護中心表示港府會密切注視疫情，籲市民把握時間接種新冠疫苗。

星月樓再多11人感染

疫情肆虐以來第二度「上榜」的上環酒家星月樓，再多7名食客和4名職員確診，群組累計52人，涉及逾20個家庭和20張枱。當局日前指，星月樓有染疫員工居堅尼地城西環邨西苑臺，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，要待全基因分析後才能得知兩者關係。西環邨昨再多兩宗個案，分別居西苑臺和北苑臺。紅磡桌球室新旺會群組多1人確診，群組累計13人。

張竹君稱，Omicron變異病毒株傳播力強，如患者傳染性高，即使有戴口罩也可能造成傳播，又提到社區仍有很多隱形傳播鏈，呼籲市民如曾到訪高危地方或有不適，都應盡快檢測。她又說，現時揪出的感染群組也只是每日二百多宗個案的一部分，其餘隱形傳播鏈不易找出，因此控制疫情要靠市民打齊針和保持社交距離等，重申社交距離措施收緊與否非視乎單一群組。此外，昨多一名82歲染疫老婦病逝，第五波疫情累計9,148宗死亡個案。

梁卓偉為緊急呼籲解畫

港大醫學院院長梁卓偉日前在學院內部會議上，引用數學模型推算本港下月初或爆發第六波，張竹君指社交距離措施放寬後，人流愈來愈多或令疫情反彈，又稱最新病毒即時有效繁殖率是0.89，疫情有上升跡象。她不希望有第六波疫情，故呼籲市民捉緊時間打針。此外，當局昨未有作出「圍封強檢」行動，是今年1月31日以來首次。

梁卓偉又在社交網站發文，解釋醫學院日前緊急呼籲師生勿到堅尼地城一帶用膳的帖文，指該區檢測陽性比率高達1.3%，較香港整體的0.1%高出約10倍，強調提示是負責任做法。餐飲聯業協會會長黃家和批評，有關言論不負責任、造成市民恐慌，已令一帶食肆生意受打擊。他又說，本港已有多人康復、疫苗接種率超過九成，社會已足夠形成免疫屏障，毋須過分擔心。