疫情穩定｜防疫措施如期下周放寬 官稱食肆群組不影響疫情

本港昨增273宗新冠肺炎確診，元朗爆疫酒家再多8名食客確診，員工則未有新個案，群組現累計20人，衛生防護中心相信不影響整體疫情。特首林鄭月娥指，本港疫情整體情況穩定，將如期下周四放寬第二階段社交距離措施，並傾向下月底作第三階段放寬，惟須先審慎觀察情況。她又稱，能否與內地免檢疫通關，要視乎內地是否仍要求本地零確診。

元朗酒家「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」群組再多8名食客確診，包括一名4歲幼童和71歲婦人，他們均在上周日(1日)早上光顧。群組現增至20人，除一名未知是否因工染疫的廚師外，酒家其餘47名員工檢測均呈陰性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，事發至今已10日，暫無證據顯示涉環境因素，故餐廳大清洗、員工和食客檢測後就毋須停業。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦相信，病毒傳播源頭不在員工、評估後無環境污染，故酒家不需要停業。

元朗酒家6食客仍聯絡中

稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍昨指，社交距離措施首階段放寬約三周後，才有一間食肆爆發，不覺得防疫政策要收緊，反指當局如一有個案就要求食肆停業，將影響業界生意。涉事酒家192名同時段食客當中，共17人確診，他認為市民在第五波疫情後，對有關確診食客比例已不太恐慌。張竹君昨透露，當局已透過資訊科技辦公室，以「疫苗通行證」的資訊向有關食客發短訊，提示要接受強制檢測，至今有6人未聯絡到。

社會福利署早前安排院舍院友分批接受核酸檢測，至今有約20至30宗病毒量低、疑屬復陽的個案。昨再有32間復課學校呈報共34宗個案，部分於周末長假期確診。公立醫院再多5名患者離世，第五波疫情累計9,139宗死亡個案。

社交距離措施的第二階段放寬，包括食肆堂食延至午夜12時、重開酒吧、派對房間和卡拉OK等。林鄭月娥昨稱，自上月15日確診數持續減少，故可放心如期下周四(19日)放寬，又稱暫定下月底放寬第三階段，惟承認屆時可放寬的措施不多，暫時仍須觀察第二階段放寬後的情況。港府去年與內地商討免檢疫通關，林鄭月娥昨稱要視乎內地是否仍堅持去年9月至12月商討的條件，即長時間零本地確診。