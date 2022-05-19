疫情穩定 防護中心續查私房菜群組 籲市民放心毋須急聚餐

本港昨增329宗新冠肺炎個案，觀塘「御善私房菜」群組再添6人染疫，即當晚已有逾半到訪者確診。當局追查後發現該處曾舉辦有飲食的私人聚會，與部分患者報稱到場取外賣說法不一，但衛生防護中心指未見有人瞞報。病毒即時有效繁殖率平均值破1，即1人可感染多於1人，中心指調整社交距離措施時不止考慮單日確診數，還包括住院和重症病人比例等，認為市民現毋須「一周內做晒要做嘅嘢」。

持食物製造廠牌照的「御善私房菜」，上周一(9日)晚一場私人聚會引發的群組，昨多6名到訪者確診，累計增至26人，佔當晚在場49人的約53%。繼早前有患者報稱到場買凍肉、杏仁餅和參與試食會等，中心昨指有新個案透露當晚為朋友聚會，但同場所有人非互相認識，而場內沒有閉路電視，當局無法得知當晚實際活動為何，初步調查相信是當晚一個有飲食的私人聚會引致爆發。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，已鎖定當晚到訪者，以確保他們有做檢測和防止個案在社區擴散。他指，群組未見有瞞報情況，但會朝透露虛假資料或隱瞞方向調查，若掌握證據有人向衛生主任作虛假陳述，或會採取法律行動。