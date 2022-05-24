疫情穩定｜5人病毒基因和座距待查 太古麥當勞多兩確診

本港昨增190宗新冠肺炎確診，是2月初以來新低，包括28宗輸入個案。鰂魚涌太古城中心麥當勞再多2名食客確診，累計同時段已有6人確診，衛生防護中心指大部分患者均坐在一般人會經過的位置附近，已派員到場調查和採集環境樣本。其中一宗新個案傳染期內到訪多間食肆，全數將納入強制檢測公告。

太古城麥當勞多兩名食客確診，他們本月13日早上11時許均在場堂食，與染有

Omicron BA.2.12.1變異病毒株、完成檢疫後確診的64歲婦人同場，同時段至今最少6名食客確診。當局已掌握到當時約有百多名食客身處麥當勞，除約20至30人屬3個月康復者而毋須檢測外，其餘人士檢測結果未齊全。

三母子和兩宗新個案都表示當日坐在圓枱，惟分別報稱坐近店舖門口或取餐處。衛生防護中心傳染病處主任張竹君相信，他們的位置一般人都會經過，但要再了解是否很近距離，中心已派員實地視察和採集環境樣本。

新患者訪4食肆全須強檢

新個案包括居九龍灣麗晶花園6座的76歲老婦，她日前經「圍封強檢」行動確診，傳染期去過土瓜灣馬六、灣仔灣景中心大快活、銅鑼灣怡和街麥當勞和旺角稻香．茶居，與患者同場的食客要強制檢測。另一居太古城鄱陽閣的67歲男子，傳染期未有光顧其他餐廳。

單日確診數字徘徊200至300宗多日，昨終跌破200，張竹君認為現時疫情相當平穩，污水檢測、社區檢測中心陽性個案等指數亦平穩和向下，故相信整體疫情有望向下，惟不排除每日的數字會有輕微上落。醫管局昨沒有呈報患者死亡個案，中心另接獲20間學校呈報21宗個案，當中3間九龍區小學過去7日累計2宗或以上個案。