疫情網課刺激補充練習銷情 書商︰入場人次遜去年兩成

第二屆疫情中的香港書展今日最後一天展期，平賣的旅遊書及中、小學補充練習甚受歡迎，出售練習的書商指網課令需求增大；亦有不少市民為紀念文壇巨匠倪匡，衛斯理系列或寫倪匡生活點滴書目也有追捧。有書商認為入場人數跟去年相若，也有書商指書展「生不逢時」，與不少學生重要日子「撞期」，如文憑試(DSE)和升中結果放榜，故除周末外，客量不及去年。

圖：徐炯晞

書展場內旅遊書及補充練習均有以100元7本促銷，青葉書局主力售賣補充練習，負責人黃泳希表示，今年已預期參觀書展市民較少，一早推出優惠。他解釋，今年書展是「無暑假嘅書展」，不少學校仍要上課甚至屬試期，開幕日又是DSE放榜日，今日則有升中派位結果公布，直言「第一日真係嚇死人」，較去年少一半人，僅上周五人流較理想，過去6日展期平均較去年少兩、三成客；幸部分家長消費勝去年，料整體銷售額與去年相若。他估計，3年疫情間學生要網課，家長感學生成績追不上，故對補充練習的需求更大，又指可抵銷移民潮下學生減少的影響。專誠入場為孩子選購補充練習的曾小姐指，並非每年逛書展，今年因子女要準備呈分試較緊張，特意入場選購，預算花費約1,000元。她認為，只靠網課「一定唔得」，「都唔係點教嘢」，所以入場購買練習自行為孩子追補進度。

春藤書坊旅遊書吸引不少市民駐足，周經理表示，因第五波疫情難料銷情，所以今年書展一開鑼即推加碼優惠，去年優惠僅為100元4本，認為今年定價100元7本更吸引。購入7本日本旅遊書的梁先生表示，希望「遲啲有得去」，感覺價錢相宜，亦冀「望梅止渴」先讓眼睛去旅行。