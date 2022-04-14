疫情續緩｜3隔離設施公屋月底交還 林鄭料放寬防疫必反彈

本港疫情續現跌勢，昨連續第四日單日少於2,000宗確診。政府總結一連三日全民自願快速測試行動，共收到3,142宗有效呈報，年齡介乎0至96歲，約65%個案均無病徵。特首林鄭月娥指，今將公布放寬社交距離措施的細節，但明言初期疫情預料會反彈。另外，已接種兩劑科興新冠疫苗滿3個月的3至11歲兒童，今早8時起可預約打第三針科興。

單日確診自上月3日高見76,991宗後，整體趨勢持續回落。林鄭月娥表示，定點污水監測、「圍封強檢」行動和核酸檢測等最新數據，都說明本港疫情已達下跌九成的階段。她預告今日公布社交距離措施放寬細節，惟「限聚令」和「口罩令」要維持多一段時間，又承認本港仍流行傳播力強的Omicron變異病毒株，料社區人流增加後個案數字會反彈。食物及衛生局長陳肇始指，政府仍沒有放棄全民強制檢測，正待合適時機「全力以赴」。

過去周末全民自願快測行動共找出3,142名患者，另有2,578人獲發檢疫令。約65%確診個案沒有病徵，林鄭月娥認為是有無病徵市民都響應呼籲做檢測，從而幫助阻截社區隱性傳播鏈。衛生防護中心傳染病處主任張竹君透露，3,142名患者介乎0至96歲，年齡中位數為39歲，有18.1%個案為60歲或以上。

現用作社區隔離設施的皇后山邨第一及七座、荔景邨恒景樓公屋月底將交還；元朗東頭同心村和錦田江夏圍村兩個過渡房屋項目，下周也會交還予營運機構。林鄭月娥指，第五波疫情由中央援建的6個社區隔離設施，日後將成主要隔離設施，共提供5,000個單位，竹篙灣社區隔離設施在中學文憑試後亦會改為專收長者、兒童，方便與照顧者同住。