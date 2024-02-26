疫情衝擊告別10年空姐生涯 哈薩克專才「腳踏實地」望空服經驗續貢獻航空業

香港國際機場每日要應付龐大的客運和貨運流量，順暢運作實有賴一班機場工作人員努力及對航空業的熱誠。哈薩克裔的吾拉孜瑪依拉一如不少空中服務員一樣，新冠疫情令航班大減下，為生計惟有離開任職10年的空中服務員崗位，選擇「腳踏實地」工作；但考慮過往工作經驗及心繫航空業，仍從事相關工作，下月成為航空公司的助理站長，以另一種方式幫助客人。 吾拉孜瑪依拉於2010年以專才身份來港，除了母語哈薩克語外，她亦懂廣東話、普通話及俄羅斯語；憑著語文的優勢在港順利加入航空公司任職空中服務員。她提到，疫情期間航班大減，加上自己的空服員合約剛好完結，故想尋找較穩定的工作。她坦言「我唔想浪費空中服務員嘅經驗」，最終用了一年多時間，於2022年轉到一間航空公司任職電話服務中心職員。下月即將到另一間航空公司任助理站長，處理文書工作。

住所與機場距離遠，日常難免不便，居於東涌的吾拉孜瑪依拉亦承認，在機場工作最難是平衡工作和生活，特別是同時要照顧今年唸小三的兒子。她直言幸機管局設立的「家長‧童樂」計劃，機管局選定了3間位於東涌小學，安排人手到校為機場工作人員提供課餘託管，故兒子放學後仍可以留校，她亦不用急著接放學；而非上課日兒子亦有機會參加機場參觀、燒烤活動等，令她可爭取時間與家人相聚，而平日亦安心在機場任全職工作。 機場運作不只需要經驗老道的員工，「新血」也很重要。大學主修老人學的吳雪藍因疫情無法到海外「工作假期」，因而與航空業結緣。她透過，機管局的「工作 x 假期@大嶼山」計劃，在機管局的協助下入職一間空運公司，擔任採購主任。她笑言，從前對機場的認識，行頭很窄只有機師、空姐和地勤人員，但當加入機場工作後，才發現「出面有嘅工種機場都有，機場只係多咗幾種特有嘅職位」，工種十分之多。

現時吳雪藍已大學畢業，但她表示未有意投身老人學相關行業，「我怕入行就做成世」；加上自己喜歡《衝上雲霄》中角色們穿的「蛤乸衣」，因此會繼續留在航空業，並擔任維修管理助理，從事與維修航材相關的工作。 吳雪藍雖然過去沒有航空相關資歷，但同事均願意指導她，仔細教曉她每一個工作步驟，令工作相關知識更容易上手，可以「邊做邊學」；而她在讀老年學期間，學得良好的溝通技巧，亦可應用在新工作崗位。她認為機場願為年輕人提供不少嘗試的機會，鼓勵其他青少年用「膽粗粗」的心態嘗試各行業。