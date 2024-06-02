疫情間住宅人均用水量增加10% 水務署擬設「慳水特攻隊」

雨水是重要的水資源，但收集和保存需花不少功夫。水務署表示，香港共有17個水塘，總容量達5.86億立方米；從雨水落入水塘後便開始嚴格監控水質，定期抽取水樣本化驗，濾水廠更採用三層水質監測系統，確保食水安全。水務署表示，署方未來挑戰不少，氣候變化加劇導致本港降雨量不穩定，但社會和經濟持續發展勢必令用水需求上升。

水務署表示，早已制定和推行全面水資源管理策略，提出先節後增的原則，即控制用水需求增長，並開拓新水源。署方在2019年完成檢討，更新策略，未來將繼續落實推行各項用水管理措施，包括宣傳節約用水。水務署工程師譚家欣提到，受疫情影響，本港住宅每日人均用水量在2020至2022年期間升至約150公升，較2019年增加10%，提高市民節約用水意識刻不容緩。