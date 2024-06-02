熱門搜尋:
風球馬力斯 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-06-02 17:51:17

疫情間住宅人均用水量增加10% 水務署擬設「慳水特攻隊」

分享：
疫情間住宅人均用水量增加10% 水務署擬設「慳水特攻隊」(政府新聞處圖片)

疫情間住宅人均用水量增加10% 水務署擬設「慳水特攻隊」(政府新聞處圖片)

雨水是重要的水資源，但收集和保存需花不少功夫。水務署表示，香港共有17個水塘，總容量達5.86億立方米；從雨水落入水塘後便開始嚴格監控水質，定期抽取水樣本化驗，濾水廠更採用三層水質監測系統，確保食水安全。水務署表示，署方未來挑戰不少，氣候變化加劇導致本港降雨量不穩定，但社會和經濟持續發展勢必令用水需求上升。

水務署表示，早已制定和推行全面水資源管理策略，提出先節後增的原則，即控制用水需求增長，並開拓新水源。署方在2019年完成檢討，更新策略，未來將繼續落實推行各項用水管理措施，包括宣傳節約用水。水務署工程師譚家欣提到，受疫情影響，本港住宅每日人均用水量在2020至2022年期間升至約150公升，較2019年增加10%，提高市民節約用水意識刻不容緩。

加強管理水管爆裂

在恆常推廣活動之外，水務署今年2月啟動新一輪節約用水運動，並計劃成立慳水特攻隊，向超高用水量客戶提供諮詢和技術支援服務，協助他們減少用水；把住宅每日人均用水量降至低於疫情前135公升的水平

另一方面，水務署也加強管理水管爆裂和滲漏，以減少用水流失，又會擴大使用次階水作非飲用用途，並推展海水化淡工程，確保香港即使遇上旱情，仍能維持供水穩定。

疫情間住宅人均用水量增加10% 水務署擬設「慳水特攻隊」(政府新聞處圖片) 疫情間住宅人均用水量增加10% 水務署擬設「慳水特攻隊」(政府新聞處圖片)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受