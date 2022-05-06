疫情｜下周一起機場「檢測待行」加入額外快測

政府今日公布，將由下周一(9日)起於機場「檢測待行」中加入額外快速抗原測試，以加強抵港人士的檢測安排，更早發現並隔離感染者，同時優化由機場到指定檢疫酒店的閉環管理流程，縮短抵港人士在機場等候的時間。不過，安排不適用於從內地或澳門經機場抵港而須進行家居檢疫的人士、經「回港易」或「來港易」計劃來港而獲豁免強制檢疫的人士，或其他毋須在指定檢疫酒店進行強制檢疫的來港人士。相關抵港人士須在機場臨時樣本採集中心接受核酸檢測，並在核酸檢測陰性結果獲確認後，方可前往辦理入境手續。

機場同時接受核酸檢測和快測

新安排由下周一(9日)凌晨0時起，所有從海外地區或台灣經香港國際機場抵港的人士均須於抵港時，在設於機場的臨時樣本採集中心，按「檢測待行」安排同時接受由專人採樣的聚合酶連鎖反應(PCR)核酸檢測，以及由專人採樣的快速抗原測試。如相關人士的快速抗原測試結果呈陰性，便可前往辦理入境手續，並按在場工作人員指示，在閉環管理下由指定車輛送往指定檢疫酒店，等候核酸檢測結果和接受強制檢疫。如其核酸檢測結果同樣呈陰性，相關檢疫人士可繼續於指定檢疫酒店接受檢疫，每天進行快速抗原測試，以及於抵港第5天及第12天進行核酸檢測。

陽性送隔離酒店或公院治療監察

如相關抵港人士在「檢測待行」或檢疫期間的快速抗原測試或核酸檢測結果呈陽性並確診，沒有明顯病徵亦無需醫學支援的人士會被送往隔離酒店隔離，需要治療的人士則會被送往公立醫院設施接受治療監察。鑑於部分曾感染2019冠狀病毒病並已康復的人士體內可能仍有殘餘的病毒基因片段，或會於核酸檢測中呈現，一般情況下抵港人士若在香港國際機場「檢測待行」或在指定檢疫酒店進行強制檢疫期間的核酸檢測的結果呈陽性但病毒量偏低，而相關抵港人士為90日內曾感染病毒的康復人士，衞生署會參考其核酸檢測結果數據及康復紀錄，考慮是否不界定為確診，並容許該抵港人士繼續留在指定檢疫酒店進行強制檢疫，而無須轉送往隔離酒店進行強制隔離。