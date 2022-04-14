疫情｜下周四起恢復晚市堂食至10時　體育處所健身室美容院等重開

本港最新確診數字下跌至1,272宗，特首林鄭月娥昨日預告，將公布放寬社交距離措施安排。食物及衛生局局長陳肇始在今日抗疫記者會上宣布，4月21日，即下周四起第一階段放寬，包括晚市恢復堂食至晚上10時，同桌人數上限由2人至4人，容許最多20人宴會，容許重開大部分表列處所，包括體育處所、健身中心、美容院和按摩院；公眾娛樂場，包括表演場所、主題公園、博物館、展覽或博覽會、電影院、家庭娛樂中心等；遊樂場所，例如桌球室、保齡球場、公眾溜冰場等，遊戲機中心以及宗教處所等，但繼續關酒吧或酒館。

當中員工每3日需進行一次快速檢測，進入時須配戴口罩。

下周四起限聚令建議放寬至4人

此外，電影院顧客可恢復在電影院內飲食，但員工及顧員須接種3劑疫苗，同時下周四起限聚令建議放寬至4人，解除兩個家庭或以上私人聚會限制。

本地遊恢復不超過30人 員工須打3針

本地遊恢復不超過30人，員工須打3針，出團當日要做快速測試，而且所有客人要符合「疫苗通行證」適用要求。

特首林鄭月娥重申，每一項讓香港恢復正常的措施，無可避免有傳播風險，呼籲市民仍要保持社交距離措施，做好防疫意識，包括戴好口罩，為復活節假期後復常創造條件，又說首階段放寬措施平衡平眾利益及經濟發展，未能滿足部分處所營運者的要求。