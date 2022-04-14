疫情｜下周四起恢復晚市堂食至10時　體育處所美容院等重開　限聚令放寬至4人

本港最新確診數字下跌至1,272宗。特首林鄭月娥昨日預告，將公布放寬社交距離措施安排。食物及衛生局長陳肇始在今日抗疫記者會上宣布，4月21日，即下周四起第一階段放寬，包括晚市恢復堂食至晚上10時，同桌人數上限由2人放寬至4人，容許最多20人宴會，員工每3日要進行一次快速測試，同時容許重開大部分的表列處所，惟酒吧及酒館需繼續關閉，此外下周四起取消公眾及私人地方多戶聚集限制，限聚令亦會放寬至4人，但口罩令將會維持。

8 表列處所重開 酒吧續關閉

首階段重開大部分的表列處所，包括：

室內外體育場地

健身中心

美容院及按摩院

公眾娛樂場所，包括 表演場所、主題公園、博物館、展覽或博覽會、電影院、家庭娛樂中心等

遊樂場所，例如桌球、公眾保齡球場、公眾溜冰場

遊戲機中心

活動場所

宗教處所

其中酒吧及酒館繼續關閉。陳肇始表示，可重開的表列處所，大致上會有4人一組的限制，但可容許隊際運動，但場所容納量只可在平常的一半。另外，如非必要，例如非進食或美容院面部護理、宗教儀式，所有人在處所內都必須配戴口罩。

電影院恢復飲食 員工顧客須打3針

此外，電影院可恢復在院內飲食，但要求所有員工接種3針疫苗，所有同場客人亦要打足3針，除非是12歲以下或已接種兩針的康復者。

本地 遊恢復不逾 30 人 員工須打3針做快測

同時本地遊亦會恢復不逾30人，員工須打3針，出團當日要做快速測試，而且所有客人要符合「疫苗通行證」適用要求，假如所有客人在出團當日快測陰性，本地團人數限制會放寬至100人。

林鄭：未必能滿足部分處所營運者要求

特首林鄭月娥重申，每一項讓香港恢復正常的措施，無可避免有傳播風險，呼籲市民仍要保持社交距離措施，做好防疫意識，包括戴好口罩，為復活節假期後復常創造條件。她又說首階段放寬措施平衡平眾利益及經濟發展，未必能滿足部分處所營運者的要求。