疫情｜下周四起放寬防疫措施　重開政府燒烤場、解除餐飲處所營業時間限制、婚宴可除口罩影相

疫情開始放緩，政府宣布由下周四（11月3日）起放寬一系列防疫政策 包括重開政府燒烤場、解除對餐飲及堂食時間限制、婚宴可除口罩影相。醫務衞生局副局長李夏茵表示，防疫政策精神基本不變，政府對疫情反彈低風險的政策先放寬、對經濟民生影響大的優先考慮、政策一致性上循序漸進，避免徘徊不定。

李夏茵指，政府考慮放寬防疫政策有三個主要考慮因素，包括確診數字會否持續上升，重症數量增多，令醫療體系超出負荷；放寬政策等否提供經濟動力，影響民生情況；以及政策上的一致性。

醫管局表示，過去一星期確診住院人數介乎1,800人至1,950人。每日平均有230名確診病人入院。危殆、嚴重確診病人維持60至70多人左右。醫管局9成非緊急手術服務已經恢復，當中8成已經恢復正常。