疫情｜下周四起放寬防疫措施　重開政府燒烤場、解除餐飲處所營業時間限制、婚宴可除口罩影相

疫情開始放緩，政府宣布由下周四（11月3日）起放寬一系列防疫政策 包括重開政府燒烤場、解除對餐飲及堂食時間限制、婚宴可除口罩影相。醫務衞生局副局長李夏茵表示，防疫政策精神基本不變，政府對疫情反彈低風險的政策先放寬、對經濟民生影響大的優先考慮、政策一致性上循序漸進，避免徘徊不定。
李夏茵指，政府考慮放寬防疫政策有三個主要考慮因素，包括確診數字會否持續上升，重症數量增多，令醫療體系超出負荷；放寬政策等否提供經濟動力，影響民生情況；以及政策上的一致性。
醫管局表示，過去一星期確診住院人數介乎1,800人至1,950人。每日平均有230名確診病人入院。危殆、嚴重確診病人維持60至70多人左右。醫管局9成非緊急手術服務已經恢復，當中8成已經恢復正常。
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，過去1星期，每日確診數字有輕微升幅，上升5.4%，其中輸入個案上升10.6%，死亡個案穩定。變異病毒方面，仍以BA.5為主，佔87.5%，輸入個案中XBB佔較大一部分。老人院舍或殘疾院舍個案仍然平穩。全世界而言，總體數字有15%下跌，BA.5病毒佔大多數，亦有其他變異病毒株開始出現，澳洲個案繼續上升，但升幅有減慢；英國BA.5個案較多；美國BA.5佔大部分；南半球紐西蘭BA.5佔大部分；新加坡XBB個案佔較多，已超54%，但入院及嚴重個案並未有特別增加。
李夏茵：防疫政策有急切性 修改599L章較為妥當
關於免針紙一案，李夏茵指防疫政策有急切性，修改599L章較為妥當。涉事醫生可向政府申述，為何不應劃一使免針紙失效。她呼籲受影響市民再做身體臨床評估是否不適合接種新冠疫苗，可以去醫管局或家庭醫生評估。被問及是否涉未審先判，李夏茵回應表示，有醫生一天內發出數百張免針紙，質疑在道理上而言，他們短期內如何可做詳細身體檢查，發出免針紙，認為並不涉及未審先判。
李夏茵又提到，直至現時為止，7位醫生所發出免針紙約有19,000張仍然有效，當中有約10%人已打1針，約800人在9月27日後已取得新的免針紙。