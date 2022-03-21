疫情｜不認為清零策略錯失復甦先機 旅發局逾6億刺激旅遊業

本港旅遊業仍然冰封，旅發局來年推廣計劃延續「撐本地」兼維持國際曝光策略，為復甦作準備，包括以逾6億元刺激本地旅遊，並會繼續為旅遊業界針對文化、藝術等深度遊作培訓，迎合將來旅遊新趨勢。今年適逢特區回歸25周年，將籌備相關大型慶祝活動營造正面氣氛。就政府將放寬9個地區航班禁令，局方料初時僅讓身處外地港人可以回港，但認為是好的開始，並指不少地方仍未完全通關，部分開放地區仍有檢疫條件等，不認為本港維持清零策略是錯過時機。

局方對下半年旅遊業復甦樂觀

旅發局解說2022-23年度工作計劃，提到將有3大重點策略，包括刺激旅遊業復甦、「以文塑旅，連接大灣區」(即透過文化藝術促進大灣區區內旅遊)，以及藉慶祝特區25周年營造正面氣氛。總幹事程鼎一表示，選擇與病毒共存的國家經歷疫情與本港經驗不同，本港以至內地採取的「清零」措施適合兩地，觀乎其他地方恢復旅遊，不少要求旅客符合疫苗護照等要求。即使東南亞一些地方重開，但部分也有一定的檢疫過程，否認港錯失先機，認為任何地區旅客去任何地方都希望該地能夠給予公共衛生信心。局方雖在立法會工作計劃文件中預計今年全年訪港的旅客約960萬人次，惟程鼎一重申目前難以評估，但對下半年感樂觀。