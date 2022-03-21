疫情｜不認為清零策略錯失復甦先機 旅發局逾6億刺激旅遊業

本港旅遊業仍然冰封，旅發局來年推廣計劃延續「撐本地」兼維持國際曝光策略，為復甦作準備，包括以逾6億元刺激本地旅遊，並會繼續為旅遊業界針對文化、藝術等深度遊作培訓，迎合將來旅遊新趨勢。今年適逢特區回歸25周年，將籌備相關大型慶祝活動營造正面氣氛。就政府將放寬9個地區航班禁令，局方料初時僅讓身處外地港人可以回港，但認為是好的開始，並指不少地方仍未完全通關，部分開放地區仍有檢疫條件等，不認為本港維持清零策略是錯過時機。
局方對下半年旅遊業復甦樂觀
旅發局解說2022-23年度工作計劃，提到將有3大重點策略，包括刺激旅遊業復甦、「以文塑旅，連接大灣區」(即透過文化藝術促進大灣區區內旅遊)，以及藉慶祝特區25周年營造正面氣氛。總幹事程鼎一表示，選擇與病毒共存的國家經歷疫情與本港經驗不同，本港以至內地採取的「清零」措施適合兩地，觀乎其他地方恢復旅遊，不少要求旅客符合疫苗護照等要求。即使東南亞一些地方重開，但部分也有一定的檢疫過程，否認港錯失先機，認為任何地區旅客去任何地方都希望該地能夠給予公共衛生信心。局方雖在立法會工作計劃文件中預計今年全年訪港的旅客約960萬人次，惟程鼎一重申目前難以評估，但對下半年感樂觀。
公海遊具發展潛力
就有遊輪公司清盤或停運本港市場，程鼎一認為本港及亞洲區遊輪業務具潛力，近年在全球也屬增長高速的產品，加上數月前公海遊讓更多市民體驗，料市場將更大，而台灣、日本、韓國等亞洲地區也未能完全恢復，相信恢復遊輪市場遊輪公司也會對重返本港有興趣，公海遊亦將成新旅遊產品吸引內地客。局方預計疫情緩和後，將提供約4萬個本地公海遊名額，涉藉「防疫抗疫基金」2000萬元撥款。
6億900萬刺激本地旅遊及支援業界等
就刺激旅遊業復甦工作，將動用約五成六預算(6億900萬元)，推動本地氣氛及刺激消費，如續推「賞你遊」、「賞你住」等計劃、持續支援旅遊業界、部署通關促銷宣傳工作及重塑本港旅遊品牌等。而年初本來推出的「賞你遊」及「賞你住」計劃因第五波疫情暫緩，稍後隨社交距離措施放寬將再推出以支援業界。
1.13億元辦慶回歸節目營造氣氛
連接大灣區文體旅遊發展方面，局方預算為1.56億元，將深化大灣區合作，包括續以「大城小區」等推廣，注入新元素，並推展「一程多站」深化與區內城市旅遊合作，投資智慧旅遊數碼體驗。慶回歸特備節目預算則有1.13億元。其他持續進行的推廣工作及客源市場推廣預算則共約2億元。
將聯繫業界助推「文化古蹟本地遊」
至於財政預算案中提及將撥款發展「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，局方表示將配合旅遊事務處與業界作相關安排，詳情有待對方公布。