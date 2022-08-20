疫情｜丘應樺：疫情趨勢反覆　如受控有空間再放寛檢疫措施

商務及經濟發展局長丘應樺表示，政府的抗疫政策要務實，要在商界聲音及維護市民生命安全之間作出平衡，由於抵港檢疫安排放寬至「3+4」只實行約一星期，未有實際數據，需要時間檢視，如果疫情數字下降，相信有空間再放寬，但由於現時疫情有反覆趨勢，認為要小心。

丘應樺在一個電台節目中表示，政府的抗疫政策要務實，要在商界聲音及維護市民生命安全之間作出平衡，如果疫情持續放緩，防疫措施有下調空間，但現時單日新增約6,000宗確診，疫情反覆，調整政策要非常小心。對有展覽業要求針對業界再放寬防疫限制，丘應樺表示，正研究再作調整，會以科學數據為依歸，他指，香港展覽業有一定優勢，政府又推出10億資助計劃，相信只要疫情放緩，在取消檢疫限制後，已轉到其他地區舉辦的展覽，會在明年重回本港。