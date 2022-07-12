疫情｜中大料逾90萬人患「長新冠」　展港首個調查制定治療方案

新冠疫情持續逾兩年未止，中文大學醫學院宣布，展開全港首個「長新冠」研究，調查新冠康復者出現後遺症的情況，所謂「長新冠」是指新冠患者在清除之後，仍然有至少一宗症狀，持續4星期或以上，例如疲倦、記憶力差、失眠、呼吸困難、掉髮和腦霧等。中大估計全港至少90萬名康復者出現至少一種「長新冠」。

中大醫學院院長陳家亮指，該院去年發表的研究顯示，七成六康復後6個月內出現至少一種長新冠症狀，其後的跟進研究亦發現在554名新冠康復者中，有七成人患有中度至嚴重程度的「長新冠」症狀，認為展開相關的研究調查，有助當局制定更全面「長新冠」醫療服務。

參加者完成問卷後可選擇參與第二階段 研 究

有關研究獲醫管局支持，會在轄下中西醫門診張貼有二維碼的海報，方便到訪人士填寫問卷。調查以網上問卷形式進行，過程約2分鐘，設中英兩種語言供選擇，所有年齡層的新冠康復者均可參加，參加者完成問卷後可選擇參與第二階段研究，團隊將會為 1,000名「長新冠」患者提供腸道微生態分析，期望透過改善微生態失衡治療「長新冠」。

陳家亮表示，希望透過研究得知新冠病毒對患者產生的3方面影響，包括健康、對家庭朋友及工作方面，同時研究亦可以幫助政府，了解現時家庭社會服務的支援。