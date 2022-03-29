疫情｜中大醫院首呈報兩死　張竹君：一人料與新冠無關

第五波疫情持續，香港中文大學醫院本月初起騰出隔離病房，接收由醫管局轉介、正康復中的新冠病人。衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，衛生署昨首次接獲兩宗從中大醫院呈報的死亡個案，分別為89歲和106歲來自院舍的長者，前者料因自身疾病離世，而非與新冠病毒有關，後者則或死於新冠。被問到評估為兩人轉院時的情況，醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞回應指，兩人本身都是長者、有長期病患，相信是在「不幸中離世」。

張竹君指，中大醫院呈報的89歲男死者料死於細菌性肺炎，經臨床判斷認為與新冠病毒無關，而另一名106歲女死者則較年長，一般而言不會作出深入調查，但臨床判斷或與新冠有關。她又指，是由臨床醫生根據世衛指引判斷兩人的死因是否與新冠有關，如有其他原因能解釋死亡，或證據顯示新冠病毒對死亡沒有太大影響，便會視為與新冠無關；若直接和間接導致死亡便會界定為死於新冠病毒。

中大醫院原收16至75歲患者

翻查資料，中大醫院本月7日起騰出24張病床，接收由醫管局轉介、正康復中的新冠病人，首階段會接收16至75歲的患者。在中大醫院隔離病房啟用初期，醫管局已轉送年過八旬的病人，何婉霞當時被問到有關情況時回應指，局方會轉送情況穩定的病人，並不會就病人年齡「一刀切」判斷是否適合轉院。

兩名於中大醫院離世個案詳情