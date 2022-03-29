疫情｜中大醫院首呈報兩死　張竹君：一人料與新冠無關

第五波疫情持續，香港中文大學醫院本月初起騰出隔離病房，接收由醫管局轉介、正康復中的新冠病人。衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，衛生署昨首次接獲兩宗從中大醫院呈報的死亡個案，分別為89歲和106歲來自院舍的長者，前者料因自身疾病離世，而非與新冠病毒有關，後者則或死於新冠。被問到評估為兩人轉院時的情況，醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞回應指，兩人本身都是長者、有長期病患，相信是在「不幸中離世」。
張竹君指，中大醫院呈報的89歲男死者料死於細菌性肺炎，經臨床判斷認為與新冠病毒無關，而另一名106歲女死者則較年長，一般而言不會作出深入調查，但臨床判斷或與新冠有關。她又指，是由臨床醫生根據世衛指引判斷兩人的死因是否與新冠有關，如有其他原因能解釋死亡，或證據顯示新冠病毒對死亡沒有太大影響，便會視為與新冠無關；若直接和間接導致死亡便會界定為死於新冠病毒。
中大醫院原收16至75歲患者
翻查資料，中大醫院本月7日起騰出24張病床，接收由醫管局轉介、正康復中的新冠病人，首階段會接收16至75歲的患者。在中大醫院隔離病房啟用初期，醫管局已轉送年過八旬的病人，何婉霞當時被問到有關情況時回應指，局方會轉送情況穩定的病人，並不會就病人年齡「一刀切」判斷是否適合轉院。
兩名於中大醫院離世個案詳情
- 89歲男子：本身有慢性病，3月5日快速測試陽性，3月16日轉送往中大醫院，3月27日檢測轉陰；料死於細菌性肺炎，非與新冠病毒有關
- 106歲女子：本身有長期病患、腎臟問題和大便出血，3月15日核酸檢測陽性，3月21日轉送往中大醫院；料死因與新冠病毒有關
公立醫院昨增129死
醫管局公布，公立醫院昨日新增129宗死亡個案，包括78男51女，年齡介乎50歲至106歲，當中59人來自院舍；在昨日的死亡個案中，83人沒有打針、28人打過一針、18人打過兩針；123人為65歲或以上長者，另外多人較為年輕。另再多26人危殆、50人嚴重，目前97名危殆病人在深切治療部留醫。此外，早前多20人離世，但因數據滯後未有公布，包括13男7女，年齡介乎43歲至94歲。整體死亡個案分析方面，第五波累計7,358宗死亡個案，其中96%屬於60歲或以上。死亡率方面，染疫病死率為0.65%，打三針病死率為0.03%、兩針為0.13%、一針為0.98%，而未打齊針則為3.05%。
較年輕昨日死亡個案詳情
- 50歲男子：本身有家族性遺傳小腦退化症，需要長期臥床
- 57歲男子：本身有紅斑狼瘡症，長期服用類固醇和薄血藥，曾有心臟病血管閉塞情況
較年輕早前死亡個案詳情
- 43歲男子：本身有糖尿病、高血壓，曾接受「通波仔」手術，因左邊身乏力入院，懷疑與腦中風相關，送院後接受腦掃描發現腦出血，並對新冠病毒檢測呈陽性，相信是由腦出血引致死亡
- 49歲男子：本身有濫用多種藥物和思覺失調，送院時血壓高和曾服用多種藥物，臨床判斷為模仿交感中毒綜合症，並對新冠病毒檢測呈陽性，料死因與本身濫藥情況有關