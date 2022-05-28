疫情｜中環加州大廈樓上酒吧爆疫　11名顧客中招(不斷更新)

本港新冠肺炎疫情處於膠著，今日新增270宗確診，個案與昨日相若，其中31宗為輸入個案。包括116宗經核酸檢測確診，154宗快速檢測陽性呈報。另外新增1宗死亡個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，中環德己立街加州大廈樓上酒吧Zentral爆疫，11名顧客中招，涉及 6男5女，全部已打針，均有輕微病徵 。發病日期為5月20至5月26之間。當晚活動包括聊天和喝東西，有脫口罩，會列為強制檢測地點。

兼職籃球教練疑傳染6學生

酒吧ZENTRAL其中1名23歲確診者為兼職籃球教練，在元朗博愛醫院鄧佩瓊紀念中學任職，於24日傍晚病發，同日下午曾教有約30名學生的籃球訓練班，涉及4級別分布14班，疑傳染6名學生，另外24名學生列為密切接觸者，要家居檢疫，教練指教授時有戴口罩，學生均無戴口罩，學校須清潔消毒。

德思齊加拿大國際學校多一名與先前患者同班的學生確診，同班累計4名學生及1名老師確診。防護中心調查發現，最先出現病徵的同學，住在太古城鄱陽閣，大廈早前有一宗個案，67歲患者曾到過太古城麥當勞，帶有Omicron BA.2.12.1變種病毒株。學校11個環境樣本全部陰性。