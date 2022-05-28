疫情｜中環加州大廈樓上酒吧爆疫　11名顧客中招(不斷更新)

本港新冠肺炎疫情處於膠著，今日新增270宗確診，個案與昨日相若，其中31宗為輸入個案。包括116宗經核酸檢測確診，154宗快速檢測陽性呈報。另外新增1宗死亡個案。
衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，中環德己立街加州大廈樓上酒吧Zentral爆疫，11名顧客中招，涉及 6男5女，全部已打針，均有輕微病徵 。發病日期為5月20至5月26之間。當晚活動包括聊天和喝東西，有脫口罩，會列為強制檢測地點。
兼職籃球教練疑傳染6學生
酒吧ZENTRAL其中1名23歲確診者為兼職籃球教練，在元朗博愛醫院鄧佩瓊紀念中學任職，於24日傍晚病發，同日下午曾教有約30名學生的籃球訓練班，涉及4級別分布14班，疑傳染6名學生，另外24名學生列為密切接觸者，要家居檢疫，教練指教授時有戴口罩，學生均無戴口罩，學校須清潔消毒。
德思齊加拿大國際學校多一名與先前患者同班的學生確診，同班累計4名學生及1名老師確診。防護中心調查發現，最先出現病徵的同學，住在太古城鄱陽閣，大廈早前有一宗個案，67歲患者曾到過太古城麥當勞，帶有Omicron BA.2.12.1變種病毒株。學校11個環境樣本全部陰性。
沙田萬怡酒店空氣流量及抽氣扇運作正常
懷疑出現變種病毒Omicron BA.2傳播的沙田萬怡酒店，歐家榮指，昨與機電署視察，發現源頭病人所住的2835號房間出現正壓，令房內空氣當打開門時會流出走廊，房間內空氣流量及抽氣扇運作正常，但走廊空氣流向是由2835房流去另一間有確診者的2833號房間，兩間房間的空氣清新機擺放的位置不近門口，加上兩人曾無戴口罩打開房門，懷疑因此出現傳播。
港再增2宗Omicron BA.4個案 累計14宗
本港再多2宗Omicron BA.4個案，患者由英國及泰國入境，本港至今累計錄得14宗相關個案。
九龍城元朗部分污水檢測呈陽派14萬派快測包
因應九龍城及元朗部分地方的污水檢測結果呈陽性及病毒量相對較高，房署和當區民政事務處將會派發約14萬個快速抗原測試包予居民等區內人士。涉及的地方包括九龍城傲雲峰、帝庭豪園、馬頭圍邨、北帝街、新山道及馬頭角道附近一帶住宅，以及元朗朗屏邨。