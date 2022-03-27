疫情｜中聯辦：內地捐港物資達30億元人民幣 讚揚本港各界亦踴躍捐助承擔社會責任

中聯辦指本港疫情爆發後，內地迅速為港籌集抗疫物資馳援，從內地運抵本港的抗疫物資總值已達30億元人民幣，包抱來自內地11家企業的捐贈。中聯辦又指，稱據不完全統計，本港財團、工商界及政團社團累計捐款逾6億元港元、捐贈抗疫物資逾3億元，形容各界擔起社會責任，為港貢獻力量，凝聚起戰勝疫情的強力合力。

11內企1小時認捐1.5億人民幣物資

中聯辦發表文章指，「全港抗疫義工同盟」和深圳「灣區安全應急產業創新聯盟」共同發起為港籌集物資活動，活動開始不到小時，內地11家企業認捐物資價值逾1.5億元人民幣，當中包括京東集團捐贈1億元人民幣抗疫物資，目前已到港價值逾4,000萬元、與業銀行捐贈1,000萬港元及價值700萬港元抗疫物資等，目前內地運抵本港檢測類、防護類、消毒類、藥品類醫療物資總值已達約30億元人民幣，為港戰勝疫情提供堅實保障。