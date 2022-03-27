疫情｜中聯辦：內地捐港物資達30億元人民幣 讚揚本港各界亦踴躍捐助承擔社會責任

中聯辦指本港疫情爆發後，內地迅速為港籌集抗疫物資馳援，從內地運抵本港的抗疫物資總值已達30億元人民幣，包抱來自內地11家企業的捐贈。中聯辦又指，稱據不完全統計，本港財團、工商界及政團社團累計捐款逾6億元港元、捐贈抗疫物資逾3億元，形容各界擔起社會責任，為港貢獻力量，凝聚起戰勝疫情的強力合力。
11內企1小時認捐1.5億人民幣物資
中聯辦發表文章指，「全港抗疫義工同盟」和深圳「灣區安全應急產業創新聯盟」共同發起為港籌集物資活動，活動開始不到小時，內地11家企業認捐物資價值逾1.5億元人民幣，當中包括京東集團捐贈1億元人民幣抗疫物資，目前已到港價值逾4,000萬元、與業銀行捐贈1,000萬港元及價值700萬港元抗疫物資等，目前內地運抵本港檢測類、防護類、消毒類、藥品類醫療物資總值已達約30億元人民幣，為港戰勝疫情提供堅實保障。
讚各界捐錢、捐地助抗疫
而本港方面，中聯辦讚揚社會各界主動承擔社會責任，包括滙豐銀行捐贈1億港元(下同)、李嘉誠基金會捐7,400萬元、南豐集團聯同陳延驊基金會捐近3,000萬元、友邦慈善基金捐3,000萬元、新鴻基地產3,100萬元物資、怡和集團2,500萬元、李錦記2,000萬元、恒基兆業捐1,940萬元、香港賽馬會捐1,000萬元、昆倫山捐1,000萬元、玉湖集團黃向墨向抗疫義工同盟捐500萬元等。政團和社團也有參與，包括香港各省級同鄉社團捐逾9,000萬元、物資逾8,000萬元；中華總商會捐值200萬元抗疫包；香港工業總會募集200萬元物資贈長者和低收入家庭；港區婦聯代表聯誼會向基層婦女捐40萬元抗疫資金、派發近2萬盒快速檢測劑等。中聯辦又特別提到地產價捐地、酒店助抗疫，包括新鴻基、新世界、恒基業、會德豐、九龍倉等地產商共承諾借出8塊、45.9萬平方米土地和8.1萬平方米場所，當中已有16.5萬平方米土地建設方艙醫院，共35家酒店、14,673間客房申請加入「隔離酒店計劃」。