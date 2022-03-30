疫情｜中醫學會冀助診治重症　註冊中醫：輕症者可4日轉陰

第五波疫情回落，內地中醫專家昨抵港，會到公立醫院、亞博館及社區中醫門診等地方視察，其後會到亞博館投入治療輕症者的工作。香港註冊中醫學會會長陳永光指，不少人對中醫存有誤解，以為不能醫治急症或重症，但在內地經驗得知中西結合治療非常有效，期望內地專家抵港後，可將中醫引入照顧嚴重及危殆病人。註冊中醫陳俊傑補充指，按他經驗以中醫治療輕症患者，平均4天可由「陽轉陰」。

陳永光於電台節目指，本港中醫業界已替逾兩萬名家居隔離輕症患者進行治療，仍未效果理想，但礙於本港醫療醫療架構局限，中醫未有辦法接觸重症患者，期望內地專家團可藉今次機會向港提供意見及經驗，以減輕醫療系統及前線醫護的負擔。陳指，不少人對中醫存有誤解，以為不能醫治急症或重症，但中醫在內地已經替不少確診者解決發燒和喉嚨發炎的徵狀，強調中醫於治療疫症很有經驗，相信若中西藥結合，效果將比單純服用西藥更好。

陳俊傑於另一個節目指，在疫情期間曾診治逾400名確診者，發現平時有以中醫調理身體的病人，病徵一般較輕微，平均約4天便會「陽轉陰」。他補充指，打針與否對中醫藥效果沒有明顯分別。