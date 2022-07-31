疫情｜九成確診基層憂長新冠　四成人仍咳嗽失眠

部分確診新型肺炎的患者，康復後仍受「長新冠」症狀困擾。明愛基層組織發展計劃獲置地公司家基金贊助，4月至6月推行「劏房家庭確診新冠肺炎後支援計劃」，向130個劏房家庭共179名確診人士，提供每人最少2次的中醫視像診症及每日3次中藥代煎服務。計劃同時進行問卷調查，發現超過九成受訪者擔心確診後出現後遺症，更有25%受訪者擔心後遺症指數達10分。

受訪者提到確診症狀與「長新冠」症狀相若，包括四成人仍有咳嗽(40.7%)和失眠問題(41.5%)，其次是有痰(35%)、呼吸不暢順(26%)、頭痛(20.3%)和易攰(20.7%)等問題。做清潔的成小姐表示，確診後的身體狀況很差，回氣很慢，以往回家上6樓只需休息1次，現在卻要休息數次，更需要除下口罩才能回氣。

籲醫療團體向基層提供視像服務

明愛社工黃小慧表示，很多基層人士因確診需停工而無收入，令家庭陷入經濟危機，為「慳錢」而不敢求醫。有超過九成受訪者表示，使用中醫視像診斷及代煎服藥服務後，症狀得到舒緩、以及能夠減輕對病情焦慮和心理壓力。

除「長新冠」外，有基層市民在確診時亦面對生活用品及抗疫物資不足問題。維修散工龔先生指，確診時家人都在內地，只獲當局分發一個檢測包，幸多得工友、鄰居和義工提供物資助他渡過難關。明愛呼籲醫療團體向基層市民提供視像醫療服務，如地區藥房藥劑師、中醫或西醫診所透過視像為市民配藥或診症，可減少疫情高峰期不必要的接觸，並可向基層市民廉價或免費的視像診症服務。