疫情｜九旬翁中大醫院離世料非死於新冠　醫管局：轉院時情況穩定

第五波疫情持續，本港今日(8日)新增2,492宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括1,227宗核酸檢測陽性，以及1,265宗快速測試陽性呈報個案。第五波累計8,430宗死亡個案，較昨日增加86宗，包括一名93歲老翁，他上月底病情穩定，由威爾斯親王醫院轉往中大醫院接受療養，延至昨日離世。衛生防護中心指，臨床醫生初步判斷該名老翁在死亡時帶有新冠病毒(die with)，並非死於新冠。醫管局則補充指，病人轉院時情況穩定。

該名93歲老翁本身為安老院友，患有多種長期病患，包括前列腺癌、高血脂、高血壓、冠心病、心律不齊及貧血，亦懷疑有腸癌，3月16日因快速測試呈陽性、發燒和血氧量下跌送往威院，並獲處方抗生素等藥物治療，其後血氧量回升及已退燒，於3月29日轉送至中大醫院。

醫管局：屬慣常做法

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻指，病人轉院時情況穩定，但由於身體本身有其他問題，不適合立即送返院舍，因此轉介至中大醫院接受紓緩治療，以騰出公立醫院的的緊急病床接收病人，個案事先亦有由中大醫院作評估。他強調，醫管局一直會安排合適的患者送往復康醫院，待身體逐漸恢復後，才送返社區或院舍，形容是慣常的做法。他透露，現時有24名經醫管局轉介的患者入住中大醫院，其中16人為新冠康復者。