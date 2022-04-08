疫情｜九旬翁中大醫院離世料非死於新冠　醫管局：轉院時情況穩定

第五波疫情持續，本港今日(8日)新增2,492宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括1,227宗核酸檢測陽性，以及1,265宗快速測試陽性呈報個案。第五波累計8,430宗死亡個案，較昨日增加86宗，包括一名93歲老翁，他上月底病情穩定，由威爾斯親王醫院轉往中大醫院接受療養，延至昨日離世。衛生防護中心指，臨床醫生初步判斷該名老翁在死亡時帶有新冠病毒(die with)，並非死於新冠。醫管局則補充指，病人轉院時情況穩定。
該名93歲老翁本身為安老院友，患有多種長期病患，包括前列腺癌、高血脂、高血壓、冠心病、心律不齊及貧血，亦懷疑有腸癌，3月16日因快速測試呈陽性、發燒和血氧量下跌送往威院，並獲處方抗生素等藥物治療，其後血氧量回升及已退燒，於3月29日轉送至中大醫院。
醫管局：屬慣常做法
醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻指，病人轉院時情況穩定，但由於身體本身有其他問題，不適合立即送返院舍，因此轉介至中大醫院接受紓緩治療，以騰出公立醫院的的緊急病床接收病人，個案事先亦有由中大醫院作評估。他強調，醫管局一直會安排合適的患者送往復康醫院，待身體逐漸恢復後，才送返社區或院舍，形容是慣常的做法。他透露，現時有24名經醫管局轉介的患者入住中大醫院，其中16人為新冠康復者。
六旬患癌翁打三針染疫亡
公立醫院昨日新增70宗死亡個案，包括37男33女，年齡介乎45歲至101歲。該名45歲女患者曾打兩針新冠疫苗，有長期喝酒習慣、患有肝硬化，3月30日因肚腫脹、黃疸和呼吸困難前往伊利沙伯醫院急症室，經檢查後發現肝功能較差、有血凝固問題，入院檢測對新冠病毒呈陽性，CT值32.9、病毒量非常低，而且血液抗體很高，料非新近感染。另有一名60歲男患者，曾接種三針新冠疫苗，首兩針為科興，第三針復必泰於今年2月接種，他本身患有肺癌並擴散至胸膜及骨骼，前日(6日)晚上因呼吸困難、咳嗽和痰有血絲前往急症室求醫，翌日凌晨入院，同日黃昏離世。
就昨於公立醫院死亡的個案分析，31人來自院舍；36人沒有打針、18人打過一針、15人打過兩針、1人打過三針；67人為65歲或以上長者。另再多9人危殆、11人嚴重，目前68名危殆病人在深切治療部留醫。早前多15人於公立醫院離世，但因數據滯後未有公布，包括5男10女，年齡介乎73歲至107歲。
料病死率持續增加
第五波累計8,430宗死亡個案，現時呈報個案病死率增至0.72%。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，病死率反映感染新冠病毒後死亡的風險，而由於患者會於染疫後一段時間才死亡，個案「會加返落去個分子度」，預期病死率會繼續增加。