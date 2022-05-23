疫情｜九龍東居民疫下需跨區求醫取藥 民建聯倡設線上應診

第五波疫情下，醫管局一度減少或暫停「非緊急服務」，加上不少普通科門診被用作為指定診所，令不少被定義為「非緊急病人」的病患者被忽略，社區上的長者們遲遲未能預約覆診。民建聯建議提供線上應診服務等等，以免第6波爆發時重蹈覆轍。

民建聯立法會顏汶羽議員今日召開記者會，表示早前接獲九龍東居民數十宗投訴，反映普通科門診難以預約，令部分長期病患者、長者或其他有需要的市民無法及時就診。為此，顏汶羽議員在5月3日至10日進行網上問卷調查，了解市民在疫情下對普通科門診的需求。

三成半市民未能成功預約門診服務

調查發現，九龍東市民對地區醫療服務需求殷切，九龍東公屋多長者多，不少市民每個月均要看醫生或覆診；但普通科門診服務預約困難，曾在第5波疫情期間，使用電話預約普通科門診的市民，超過三成半表示未能成功預約，兩成表示需要致電7次才能成功預約。亦有受訪者表示，不論普通科門診求醫或取藥均不順利，七成半市民表示需要跨區求醫，近半市民表示需要跨區取藥；七成市民表示不滿意普通科門診表現，以及廣泛認同要加強公私營醫療協作。

顏汶羽建議提供線上應診或寄藥服務

為免在第6波疫情時出現同樣情況，顏汶羽建議提供線上應診服務等，並為病人提供社區藥房取藥或郵寄送藥服務，又建議進一步擴大公私營醫療協作計劃，以及以「醫療券」方式資助部分病人到私家診所求醫。