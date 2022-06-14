疫情｜今增849宗確診多5校爆疫　周四起入酒吧等須持24小時快測陰性證明 (持續更新)

本港疫情有反彈跡象，今日新增849宗確診，752宗本地感染分別為404宗經覆核的快速測試呈報個案、348宗核酸檢測陽性個案，輸入個案則佔97宗，多1名患者死亡，累計死亡個案增至9,178宗。食物及衛生局長陳肇始表示，有鑑酒吧陸續出現群組感染，部分處所負責人及顧客未有遵守防疫規例，政府決定將社交距離措施延長14天，同時會刊憲要求所有進入酒吧、酒館、夜店及夜總會的的顧客，必須出示24小時內快測陰性結果證明，生效日期由本周四(16日)至本月29日。她又預料，本港新增個案或達4位數字。

多134名師生感染 陳肇始：暫不 要求學校全面停課

在學校群組方面，再有112間學校呈報134宗陽性個案，涉及103名學生及31名教職員，當中新增5間學校出現群組個案，包括：

香島華德福學校

西貢中心李少欽紀念學校

元朗公立中學

迦南幼稚園(富榮花園)

聖公會青山聖彼德堂幼稚園

至於有爆發的港島中學(沙田圍校舍)多2名教職員確診，涉及上周三會議的染疫個案有8宗，另外同場的15人被列為密切接觸者。

陳肇始稱，上月中起，有逾10間學校可能出現校內傳播，但個別班級短暫停課後，大部分傳播都已經停止，加上群組大多亦只涉及幾宗病例，當中不涉及重症，故政府目前不會要求學校全面暫停面授課堂。

灣仔舞蹈中心有7師生確診

另外，灣仔皇后大道東QRE Plaza 16至18樓的Hong Kong Funky Dance Centre有6名學員和1名老師確診，他們都是在上周二(7日)晚到訪，當局會發出強檢公告。

中上環酒吧多5宗個案

中上環酒吧群組個案，「Racks City」酒吧多1宗個案，群組累計22宗個案；上環「FLM」酒吧多4人染疫，涉及3名顧客及1名員工，群組累計28宗個案，當中有3名職員。

再增25宗 疑染BA.2.12.1個案

在變種病毒個案方面，今日新增25宗懷疑BA.2.12.1個案，10宗屬源頭不明本地個案，包括：

薄扶林道89號寶翠園6座

觀龍樓F座

太古城高山台龍山閣

健威花園F座

樂富邨宏樂樓

長興大廈

牛頭角下邨貴顯樓

福榮街新榮大廈

將軍澳日出康城首都3座

西貢顯明苑

何文田佛光街地盤多1宗個案，累計有4人確診，防護中心發現患者曾共用貨櫃休息室共膳，另有3名員工被列為密切接觸者要居檢疫；另再多1宗疑染BA.4或BA.5個案，涉及麗豪航天城酒店39歲女員工染疫。

聯合醫院精神科再多2名護士確診

聯合醫院精神科再多2名護士確診，累計6位護士感染，曾與患者出席同一個聚會，其他21人檢測陰性，醫管局指有關員工的行為並不理想，尤其是除口罩合照等，呼籲醫護人員在疫情期間盡量避免聚會及共同用膳。

與家人共用睡房或廁所不能在家檢疫

陳肇始指，隨著社交距離措施放寬，本港近日人流及社交活動頻繁，政府會嚴格執行隔離檢疫安排，指需要與家人共用睡房或廁所的確診者或密切接觸者，不能在家隔離檢疫，亦會視乎需要，重新啟用社區隔離設施。