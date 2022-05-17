疫情︱今日新增328宗確診　東涌富東譚仔3食客感染(不斷更新)

衞生署衞生防護中心公布，今日(17日)新增328宗確診個案。其中東涌富東商場的譚仔米線，發現有3名食客確診。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日在記者會上公布，本地新增166宗核酸檢測呈陽性以及162宗抗原檢測的陽性個案，合計共有328宗個案，較昨日有輕微的上升。

歐家榮透露，衞生防護中心昨晚公布在5月11日上午11時半至下午1時半，去過東涌富東商場的食客接受強制檢測。歐指，因為發現有至少3宗互不相識的個案在當日去過譚仔用膳。當中包括一名32歲女子、一名33歲男子及一名40歲男子。歐表示，在有關疫苗通行證的妃記錄，知道大約有200名的食客在該時段需要檢測。而食肆的30名員工已完成檢測，當中未有出現陽性個案。

至於早前爆疫的觀塘成業工業大廈御善私房菜，今日再多9宗個案，當中包括1名職員，而群組至今已有20人確診，當中涉及19名顧客及1名員工。多數人沒有病徵，而有病徵者則於11至13日發病。歐透露，根據調查後有患者表示當日在該地方有進行過聚會，當中有人是參與朋友的聚會，有工作會議及交流等，有人在場所內飲食。而至今已知有43人曾在當日到過御善私房菜，另外相關的4名職員及2名負責人都需要接受核酸測試。

歐指出，涉事的地方格局大概如一個會所，當中有大廳、廚房等，亦有卡拉OK房及麻雀等活動。而衞生防護中心已經去過涉事場所採集環境樣本，但全部都呈陰性。至於有關地方是否涉及其他違例，將由相關的部門作出調查，而若有個案提供虛假資訊，亦會作出跟進。

至於上環星月樓群組，今日亦再有多8宗個案，涉及3名職員及5名食客，當中包括1名廚房職員及2名樓面。至今群組有64宗個案，包括55名食客及9名職員，大部份在5月8日至14日間發病。而馬頭圍道新旺會群組，亦再多1名曾到過該處的56歲男子確診，而兩名分別從菲律賓及美國抵港的個案，經過基因分析後，證實與本地流行的病毒株相似，故此相信兩名患者是在抵港後於新旺會感染。

今日學校呈報的個案有20宗，涉及20所學校。其中18宗來自快速檢測及2宗核酸檢測。20宗個案中，有2宗來自幼稚園的學生；7宗來自小學，包括6名學生及1名職員；9宗來自中學，包括8名學生及1名職員；以及1宗特殊學校的職員。有關特殊學校職員的個案與周一的個案屬同一間學校，當中有另外4名職員被列為密切接觸者。今日確診的職員在早前的檢測仍屬陰性，最後上班日期是昨日，而當中的職員曾在同一辦公室內食飯，不過有關的職員沒有與師生接觸。

另外有一所中學，在同班學生中亦發現先後出現個案，歐家榮表示有關的兩名學生亦曾在課室內飲食，兩名學生最後上學日子是5月12日，二人先後在15日及昨日呈陽性，而同班的同學檢測都呈陰性，未有被列為密切接觸者。