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2022-04-16 16:48:16

疫情︱今日新增794宗確診　仍再多41死

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今日新增794宗確診個案。

今日新增794宗確診個案。

衞生署衞生防護中心今日(16日)宣布，本港新增的確診個案為794宗。另外再多41宗死亡個案。

衞生防護中心今日公布的確診數字再進一步回落，當中有449宗核酸檢測以及345抗原檢測的陽性個案，合計共794宗，較周五再進一步下跌。至今第5波疫情共有1,184,447宗確診。另外，衞生防護中心為237宗個案進行病毒基因檢測，當中233宗都對L452R病毒呈陰性，餘下4宗則未能確定或因病毒量但而不能檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日的個案中仍有12宗的輸入個案，當中包括9宗是在周五抵港，其餘3宗是較早前來港。在9宗昨日抵港的個案，涉及4個航班，分別為4宗從KL819以及3宗來自CX865兩個航班，餘下3S516及TR980各有1宗。

張竹君表示衞生防護中心未有設定重啟追蹤的數字。

張竹君表示衞生防護中心未有設定重啟追蹤的數字。

另外院舍個案方面，未有新增院舍爆發，不過在已有的院舍中，再有23名院友以及3名職員確診，涉及20間長者院舍及3間殘疾人士院舍。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業就表示，在過去24小時再多34名患者死亡，當中包括17男17女，年齡介乎44至103歲。而滯後的個案亦再多7宗，涉及2男5女，年齡81至91歲，當中4人是本月12至14日死亡，餘下3宗則是從3月入院，驗屍後發現的個案。

兩男子院內感染離世

在年輕的死亡個案之中，有兩宗疑為在院內感染後不治，分別為55歲及57歲的男子。其中57歲的男子，已接種兩劑科興疫苗，本身有長期病患，有血小板缺乏症，並在去年中風。患者在2月22日入住律敦治醫院，當時入院篩查呈陰性。至4月10日的核酸檢測時，患者才呈陽性。患者入院後的掃瞄顯示其中風有惡化跡象，並因應病情多次反覆轉房。患者之後昏迷及需要插喉，病情持續轉差，在4月15日凌晨4時半左右離世。

至於55歲的男子，本身亦有長期病患，並已有肺癌，已接種過一劑的復必泰疫苗。患者在3月14日下午入院，並出現氣促、心跳加快以及肺積水。患者在4月2日的核酸檢測呈陽性，估計是院內感染，病情之後惡化，延至4月15日下午6時不治。

另一個較年輕的死亡個案，為44歲的女子，本身都有長期病患，心臟及腎臟有病患，需要接受洗肚治療，未有接種過疫苗。患者3月24日下午經仁濟醫院急症室入院，入院核酸測試呈陽性，之後持續惡化，4月15日上午死亡。

衞生防護中心未確定重啟個案追蹤

對於國藥的兩款疫苗獲准在港進行臨床的實驗，張竹君就表示目前都只處於臨床的階段，未能在外發售。

就有關本地個案開始下跌，衞生防護中心會否重新開始個案的追蹤。張竹君就表示，目前個案仍多，故未有重啟的計劃，而衞生防護中心亦沒有一個數字，在達到有關數字才開始重新追蹤。

張立業表示，當中有2人在醫院內感染後死亡。

張立業表示，當中有2人在醫院內感染後死亡。

檢測不確定或因CT值高

被問到部分港人在返回內地進行檢測時，其檢測因為不確定而不能到內地。張竹君指，不確定的原因可能是因為CT值較高，有關人士可能在之前已經感染或是復陽的個案，又或者可能初感染故CT值未高，而有關的人士並非是陰性。

李立業就表示，目前在醫管局的設施留醫的患者仍有8,280人，而目前餘下的病床，仍有需要為可能反彈的疫情或第6波做準備。另外，過去24小時再有808人康復出院，而有4名病人在入院篩查檢測呈陽性，有4名病人被列為密切接觸者。另外醫管局至今有21,823名員工確診，當中20,815人已返回崗位。

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