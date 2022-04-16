疫情︱今日新增794宗確診　仍再多41死

衞生署衞生防護中心今日(16日)宣布，本港新增的確診個案為794宗。另外再多41宗死亡個案。
衞生防護中心今日公布的確診數字再進一步回落，當中有449宗核酸檢測以及345抗原檢測的陽性個案，合計共794宗，較周五再進一步下跌。至今第5波疫情共有1,184,447宗確診。另外，衞生防護中心為237宗個案進行病毒基因檢測，當中233宗都對L452R病毒呈陰性，餘下4宗則未能確定或因病毒量但而不能檢測。
衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日的個案中仍有12宗的輸入個案，當中包括9宗是在周五抵港，其餘3宗是較早前來港。在9宗昨日抵港的個案，涉及4個航班，分別為4宗從KL819以及3宗來自CX865兩個航班，餘下3S516及TR980各有1宗。
檢測不確定或因CT值高
被問到部分港人在返回內地進行檢測時，其檢測因為不確定而不能到內地。張竹君指，不確定的原因可能是因為CT值較高，有關人士可能在之前已經感染或是復陽的個案，又或者可能初感染故CT值未高，而有關的人士並非是陰性。
李立業就表示，目前在醫管局的設施留醫的患者仍有8,280人，而目前餘下的病床，仍有需要為可能反彈的疫情或第6波做準備。另外，過去24小時再有808人康復出院，而有4名病人在入院篩查檢測呈陽性，有4名病人被列為密切接觸者。另外醫管局至今有21,823名員工確診，當中20,815人已返回崗位。