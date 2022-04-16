疫情︱今日新增794宗確診　仍再多41死

衞生署衞生防護中心今日(16日)宣布，本港新增的確診個案為794宗。另外再多41宗死亡個案。

衞生防護中心今日公布的確診數字再進一步回落，當中有449宗核酸檢測以及345抗原檢測的陽性個案，合計共794宗，較周五再進一步下跌。至今第5波疫情共有1,184,447宗確診。另外，衞生防護中心為237宗個案進行病毒基因檢測，當中233宗都對L452R病毒呈陰性，餘下4宗則未能確定或因病毒量但而不能檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日的個案中仍有12宗的輸入個案，當中包括9宗是在周五抵港，其餘3宗是較早前來港。在9宗昨日抵港的個案，涉及4個航班，分別為4宗從KL819以及3宗來自CX865兩個航班，餘下3S516及TR980各有1宗。