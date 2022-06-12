疫情︱今日新增814宗確診 明起進入專科門診診所須符疫苗通行證要求

本地今日(12日)新增共有814宗確診個案，透過核酸檢測呈陽性的新增個案為364宗，而利用快速檢測平台呈報，並經核酸檢測證實的個案有450宗，其中有106宗為輸入個案，當中有64宗在機場的檢測中發現，而另外有34宗是在檢疫酒店或隔離期間確診，餘下的8宗是在隔離期屆滿後發現。

院舍個案方面，今日沒有新增確診。學校個案方面，有2間學校有新呈報，馬頭香港培道小學2C班有6名學生確診，保良局蔡繼有小學4E共4名學生染疫，兩所學校周一起停課一星期。今天亦沒有新增死亡個案。



此外，今日有16宗懷疑BA.2.12.1個案，其中有一名患者的家人早前已確診、在家中檢疫，另有5宗是住太古城高山臺龍山閣2戶人，其餘無源頭個案分別居於灣仔城市大廈、鴨脷洲漁安苑彩安閣、何文田柏景灣6座、港灣豪庭5座、通菜街昌好大廈、旺角富華大廈、元朗深灣畔1座、屯門帝濤灣（同一家庭有兩宗個案）及馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣。