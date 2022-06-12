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本地
2022-06-12 16:39:52

疫情︱今日新增814宗確診 明起進入專科門診診所須符疫苗通行證要求

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疫情︱今日新增814宗確診

疫情︱今日新增814宗確診

本地今日(12)新增共有814宗確診個案，透過核酸檢測呈陽性的新增個案為364宗，而利用快速檢測平台呈報，並經核酸檢測證實的個案有450宗，其中有106宗為輸入個案，當中有64宗在機場的檢測中發現，而另外有34宗是在檢疫酒店或隔離期間確診，餘下的8宗是在隔離期屆滿後發現。

院舍個案方面，今日沒有新增確診。學校個案方面，2間學校有新呈報，馬頭香港培道小學2C班有6名學生確診保良局蔡繼有小學4E共4名學生染疫，兩所學校周一起停課一星期。今天亦沒有新增死亡個案。

此外，今日有16宗懷疑BA.2.12.1個案，其中有一名患者的家人早前已確診、在家中檢疫，另有5宗是住太古城高山臺龍山閣2戶人，其餘無源頭個案分別居於灣仔城市大廈、鴨脷洲漁安苑彩安閣、何文田柏景灣6座、港灣豪庭5座、通菜街昌好大廈、旺角富華大廈、元朗深灣畔1座、屯門帝濤灣（同一家庭有兩宗個案）及馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣。

上環酒吧FLM4宗個案

至於酒吧群組中環雲咸街雲明行2RACKS CITY酒吧沒有新增個案，累計18宗個案。當局通過疫苗通行證了解當晚有60多名訪客，曾到場採集環境樣本，其中桌球枱環境樣本不確定，其餘18個樣本呈陽性，已建議酒吧作大清洗及消毒。而上環蘇杭街62FLM4宗個案，包括1名員工3名顧客，累計有17宗個案，涉161女，年齡介乎2257歲，當晚有逾百客人。至於早前已爆疫的蘭桂坊Shuffle酒吧、LINQ等已無新增個案，料爆發已完結。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不排除疫情數字會繼續上升，尤其個案並非在某一個地方聚集，是全港性的，而污水檢測病毒量、及港大及時有效繁殖率都有所上升。她稱，第五波疫情估計有4百萬至5萬人曾染疫，23萬人未感染。她指，現時市面上人流增多，市民始終有感染的風險。

專科門診明實施疫苗通行證安排

另外，政府公布由明日(13)起，市民進入醫管局轄下的專科門診時，須符合「疫苗行證」要求，或出示到訪前48小時內進行的核算檢測陰性結果，訪客包括照顧者則須符合「疫苗行證」要求，不能以核酸檢測代替，不過有關安排不適用於緊急服務。

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