疫情︱今日新增851宗確診　中上環兩夜店爆疫

本地今日(11日)新增共有851宗確診個案，數字繼續上升。其中在中環及上環分別再有夜店出現感染群組，當中環文明巷Racks City酒吧，有18人確診，而在上環的FLM酒吧亦有13人染疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日公布，透過核酸檢測呈陽性的新增個案為491宗，而利用快速檢測平台呈報，並經核酸檢測證實的個案有360宗，令本港今日錄得851宗新增的確診個案。其中有74宗為輸入個案，當中有30宗在機場的檢測中發現，而另外有31宗是在檢疫酒店或隔離期間確診，餘下的13宗是在隔離期屆滿後發現，大多數個案的CT值較高，並且部份知道自己有確診病歷，但仍有2至3宗個案CT值約為20多，可能是在本地受到感染。張表示會將個案進行基因分析。

林文燦小學多1宗個案

院舍個案方面，今日有2名長者院舍的員工確診，而兩個院舍共有27名長者需要接受隔離檢疫。學校個案方面，雖然今日是假期未有呈報，但保良局林文燦英文小學就再多1宗個案，來自已被停課的4B班，該班至今有4宗個案，而另外一班6A班就有6名學生確診。至於1名6A班的老師，本身亦有教導一個數學小組，在該小組亦有2名學生受到感染，該組的13名學生需要停止有關活動，而該校累計出現14宗個案。

對於今日的確診數字再度上升，張表示雖然數字有明顯上升，但是嚴重或危殆以及需要入院的個案數字沒有明顯的增加。她指因為社區仍有傳播鏈存在，在社交距離放寬，人流增加之下，可能一些之前未受感染以及一直在家中的人士都會回歸社會，可能因此而產生傳播。張建議未完成第3針的市民應盡早接種疫苗。

另外有關變種病毒BA.2.12.1的個案，本港已有120宗輸入個案，另有28宗輸入的懷疑個案。而本地感染亦再多2宗與其他個案未有關連，分別為57歲的女子，居於大埔廣福道，在機場貴賓室的廚房洗碗，懷疑是在社區感染，但張表示不排除患者因為在機場工作而受輸入個案感染。而另一宗則是61歲女子，居於沙田禾輋邨的順和樓，目前未知與其他個案有任何關連。

FLM酒吧患者曾去過LINQ

今日又再多兩個地方出現群組感染。其中一個是在中環文明巷的Racks City酒吧，該處有18宗個案，沙及9男9女，年齡為21至35歲，患者主要在6月4日的晚上9時至凌晨2時曾到上址。首位患者在6月6日發病，但部份則未有病徵，張指部份個案的病毒與本地流行病毒株相似。至於另一個為上環蘇杭街的FLM酒吧，上址有13宗個案，涉及12男1女，年齡介乎22至44歲。張表示，當中有患者5月27日曾去過LINQ，未知是否有關連。至於早前爆疫的Shuffle群組，今日再多5人感染，累計已有112名客人及6名職員染疫。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示目前仍有373名患者，在醫管局的設施中留醫，當中新增為57名患者。而現時仍有12名患者情況危殆，當中3人在深切治療部留醫，另外有7人情況嚴重。而醫管局再有1名病人在入院篩查中呈陽性反應，同房有3名病人被列為密切接觸者。