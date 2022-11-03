疫情｜今日起放寬防疫措施 堂食無限時食肆可通宵營業

政府推動本港進一步復常，今日（3日）起多項防疫措施再放寬，包括取消食肆堂食的時間限制，意味市民可通宵准堂食；重開政府燒烤場以及婚宴等活動場所在台上可除口罩影相等。

餐飲處所每枱最多12人，可進行不超過240人的宴會活動；酒吧或酒館每枱最多6人，顧客人數為處所容納量上限的75%；泳池、美容院、派對房間等表列處所的每組人數上限一般為12人；公眾地方禁止進行12人以上的群組聚集。

參與宴會的人士、酒吧或酒館及夜店或夜總會顧客，需要出示24小時內進行快速測試或48小時內進行核酸檢測的陰性結果證明。

餐飲處所、酒吧或酒館、夜店或夜總會、電影院、博物館，以及會址和酒店或賓館的會議室或多用途室內可進行現場表演及跳舞活動，有關表演者必須進行定期檢測，即每7日2次核酸檢測，以及進行表演或彩排當天在進入有關處所前進行快速測試，亦須盡量佩戴口罩，並與觀眾或顧客保持至少1.5米距離或設有有效分隔，而表演者及觀眾或顧客不可在處所內有任何社交接觸。進行跳舞活動的人士在跳舞期間必須佩戴口罩。

有關使用安心出行及疫苗通行證的要求和就持紅碼或黃碼人士進入相關處所的限制。