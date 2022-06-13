疫情｜今確診回落至737宗　多275名師生感染　增4校集體爆發 (持續更新)

本港今日新增737宗確診，比昨日814宗稍為回落，當中432宗屬成功快測呈報個案，305宗為核酸檢測陽性，輸入個案就有104宗，並無新增死亡數字，今日新增4間學校出現群組感染，再多19宗懷疑BA.2.12.1本地個案。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，目前越來越多無源頭的BA.2.12.1病毒株個案，顯示病毒現時在不同地區有機會出現隱型傳播，由美國夫婦感染至今已累計140宗個案，當中一半未有源頭，並且散發性在各區傳播，相信社區有眾多隱型傳播鏈，當局會加強監察。

在學校群組方面，再有193間學校呈報275宗陽性個案，涉及216名學生及59教職員，多4間學校出現群組感染，包括：

北區曾梅千禧學校2E班別有4名學生染疫

黃 埔 花園 德寶中英文幼稚園UKB上午班有3名學生確診

德寶中英文幼稚園UKB上午班有3名學生確診 屯門建生浸信會白普理幼兒園K2班有2名學童及2名教師染疫

北區International College of Hong Kong有3名學生確診；另外，半山的港島中學有6名教師染疫，他們早前曾出席同一會議，同場共有15人，其他人士須家居檢疫

至於早前保良局林文燦英文小學有爆發的4B班及6B班各有一宗個案；荃灣心怡天地幼稚園多2宗個案；香港培道小學有爆發的2C班新增2宗個案，累計8人染疫。

中上環 酒 吧 群組增10宗個案

中上環酒吧群組個案方面，中環「Racks City」再增3名顧客確診，累計21宗個案；上環蘇杭街「FLM」酒吧新增7宗個案，包括6名顧客及1名職員，累計24宗個案，涉及22名顧客2名職員。至於早前已爆疫的蘭桂坊「Shuffle」酒吧、「LINQ」酒吧沒有新增確診。

聯合醫院精神科 3 護士 1 名支援人員確診

聯合醫院精神科3護士1名支援人員確診，其中1護士昨日現病徵，快測和核酸均現陽性，期間曾與其他同事出席聚會，過程中有除下口罩用膳，今日再多2護士1名支援人員確診，23名曾出席同一聚會的同事列為緊密接觸者，需隔離檢疫，醫院正為有關員工做核酸測試。3名確診護士主要做外展工作，醫院精神科服務不受影響，無病人定為緊密接觸者，醫院會監測員工身體健康情況。

增19宗疑 BA.2.12.1本地個案 何文田地盤3工人中招

新增21宗BA.2.12.1懷疑個案，當中2宗屬輸入個案，19宗屬本地個案，4宗與之前群組個案有關，包括2宗在太古城盧山閣及2宗在將軍澳和明苑和暉閣，餘下個案均屬本地無源頭個案，當中3宗為同一家庭，包括：

天水圍天富苑榮富閣F座

1個家庭有2宗個案住在灣仔駱克道四海大廈

通州街28號頌賢花園1座

2宗個案住在福榮街新榮大廈

1宗個案住在屯門龍門居第10座

1宗個案住住界限街33號恆順大樓

1宗個案住在馬鞍山新港城B座等

1宗個案住在黃大仙下邨龍達樓

上址大廈需要強制檢測；另當局又發現3宗個案是在同一地盤工作，涉及何文田佛光街中九龍幹線地盤，其中2人疑染疫BA.2.12.1，分別住在荃灣荃景花園、西貢坑口孟公屋禾塘崗及荔安里利安大廈，而地盤早前已有確診個案，他們會共用更衣室等，已建議相關職員做檢測；而地盤的人數仍有待調查。

增2宗BA.4或BA.5病毒 均涉麗豪航天城酒店

此外，今日新增6宗BA.4或BA.5個案，當中2宗屬本地個案，其中一宗是先前感染的檢疫酒店麗豪航天城酒店房務員的家人；另一人是酒店42歲女清潔工，住在屯門良景邨良傑樓，上周五(10日)檢測陽性，CT值21，日常負責房間清潔，上周三(8日)曾去過東涌東薈城牛氣，餐廳需要強制檢測；酒店另一名39歲清潔工亦檢測陽性，住在元朗。