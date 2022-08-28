疫情｜今起赴宴會須快測 陳國基：冀確診回落再放寬防疫措施

政府日前宣布，從今日起，市民出席8人以上宴會，必須於24小時內進行快速抗原測試並出示陰性結果，或48小時核算檢測陰性結果取代，才可進入該餐飲處所。政務司長陳國基希望新規定可令確診回落，從而放寬防疫措施。



陳國基今早在一個電台節目說，政府已預計新冠病毒確診數字會升至過萬宗，但強調會平衡民生、社會及防疫需要，精準防疫，聚焦協助高危群組。他說宴會中，「逢是兩枱以上而又認識的，如果又吃飯、脫下口罩，又走來走去，傳染機會是最大。」希望市民合作，待確診數字回落，再放寬防疫措施。

或容照顧者陪同70歲以上長者隔離 他認為現時社會接種疫苗「打針打得不錯」，但幼童及長者接種率仍不理想。他說，本港有部分長者感染後沒有及時用藥，或好遲才用藥，令病情惡化甚至離世。政府修訂隔離指引，70歲以上又未打第二針疫苗的長者須入住隔離設施檢疫，是希望長者得到幾時治療，可考慮容許他們帶同一名照顧者一同隔離。