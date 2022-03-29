疫情｜以推算數字計病死率不準確　許樹昌：第五波「水尾」可做大型抽血驗抗體

第五波疫情持續，港大教授孔繁毅昨指目前計算病死率方法有誤，認為應以港大醫學院預測的逾400萬人受感染作為分母，計算出實際病死率為約0.18%。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，以推算感染數字計算病死率不準確，「推算就係推算」，形容「一般國家唔會咁樣做」。他建議，可待第五波「水尾」、即末段時進行大規模血液抗體篩查，得知有多少曾受感染。

許樹昌於電台節目指，原則上應利用感染數字計算病死率，但現時無法得知確實感染情況，只能以衛生署的呈報數字計算，並認為按推算感染人數計病死率值得參考，但不是準確方法。他又指，新冠病毒病死率只稍高於流感的說法不準確，實為遠超流感，並指流感已經「植根」多年，不少人有背景抗體和有打流感針，與新冠病毒暫不可相提並論。他建議，可待第五波疫情末段是進行上萬人的血液抗體篩查，從而得知有多少人曾受感染。

至今分析逾200死亡個案

至於死亡個案分析，許樹昌指，醫管局每天都會開一小時會議商討，會檢視個案病發時間、死亡時間、每張肺片、病毒量及肺炎程度，並會排除其他原因，例如是否有末期癌症、急性或缺血性中風、心肌梗塞及腎衰竭等。他指，醫管局至今分析逾200宗個案，相信仍「有排做」。

許樹昌亦指，現時疫情慢慢回落，但憂慮在清明和復活節假期若多人聚集，疫情便有機會反彈，並提到農曆年間拜年亦造成大爆發，呼籲市民不要於清明當日掃墓，可分散多幾日。