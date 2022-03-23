疫情｜何君堯：非常憤怒措施失當　林鄭：無「水晶球」看疫情趨勢

特首林鄭月娥下午以視像方式出席立法會答問大會，回應議員對政府的提問，部分議員關注到政府暫緩推行全民檢測以及「安心出行」實名制的問題，其中議員何君堯表示，這次第五波疫情奪走6,000多條生命，認為當局的措施非常失當，對此感到「非常憤怒」，又指林鄭月娥有關全民檢測的講法模稜兩可，關注會否在下月中旬推行全民檢測。

林鄭月娥表示，沒有「水晶球」看到疫情趨勢和何時是最好時機，全民強制檢測是疫情「一早、一末」的有用和有效手段，如果「一早」做可以遏制疫情、切斷傳播鏈，惟香港已不在這個階段，因此並不適合，而「一末」香港未到，目前香港每日仍有1.5萬宗感染，亦未到疫情末段，也因此政府正提升能力作準備，包括在隔離、核酸檢測的能力等，而中央援建方艙設施，正是協助本港在日後有需要時，令疫情更快見到曙光。

回應「安心用行」設 追蹤功能 林鄭： 今日做不到非代表政府抗拒做

此外，有不少議員關注到「安心出行」會否用實名制及設追蹤功能的問題，其中新民黨容海恩要求政府回應，為何未就「安心出行」應用程式行蹤設立中央數據庫，以及加入追蹤功能，並加入內地健康碼的功能。林鄭月娥稱，執行措施要視乎市民接受程度，以及是否有足夠配套，她舉例指「電話卡實名制」今年才開始實施，往後政府才能掌握所需後台數據。她強調今日做不到，不代表政府抗拒去做，只要對抗疫有效果，亦在香港環境、法律基礎上可以，便會推行。