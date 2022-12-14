疫情｜何栢良倡入境人士以快測代核酸檢測　解決復常心理關口

政府調整五項防疫抗疫措施，包括不用再掃「安心出行」。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（14日）接受電台訪問時表示歡迎，形容是「遲來的取消」，因為「安心出行」的作用已不大。至於疫苗通行證，何栢良說，主要是保護未接種人士包括長者，作為推動增加市民接種未必做得到，但可以防止未接種的人士，進入除口罩的處所。



何栢良指在今年1月至6月，12歲以下兒童每1萬宗呈報確診個案有1宗死亡，而7月至今約3萬宗個案有1宗死亡個案，比率有下降，相信與疫苗接種有關。他認為，要預防死亡個案，接種疫苗是最有效辦法，政府可以想辦法推高接種加強劑疫苗。



至於撤銷黃碼，何栢良認為，對香港整體疫情不會有大影響，又認為可以進一步取消入境人士需要接受核酸檢測，改為以快測代替。他說，取消相關核酸檢測，可以解決香港復常心理關口的問題，對整體疫情上落或疫情在冬季流行沒有大影響。