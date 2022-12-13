疫情｜何栢良倡取消「安心出行」部分功能 可保留「健康碼」

何栢良表示，進入表列處所和醫院時探測體溫，以及訪客到醫院和院舍時掃描安心出行的安排，現階段對防疫來說已經無作用，當局可透過醫院和院舍的登記資料掌握到訪者。目前香港的防疫策略已經不是中斷病毒傳播鏈，而是防重症、推動疫苗接種和復常，因此「安心出行」已經變得「形式主義」，建議取消上載出行紀錄和掃描的士車牌的功能，只保留出示「健康碼」和「疫苗紀錄」，以及登記檢測的功能，並將程式改名為「通關復常」。

內地日前公布「新10條」再放寬防疫，幾乎完全取消核酸檢測及健康碼查驗，港大傳染病中心總監何栢良表示，「安心出行」已經變得「形式主義」，建議取消部份功能，並將程式改名為「通關復常」。

何栢良：1個月後或可免檢疫通關往內地

何栢良以香港過去一個月，有4%人口感染新冠病毒的比例推算，廣東省放寬防疫措施後，或有500萬人受感染，當中或有2萬人要住院接受氧氣治療。如果以香港年初爆發第5波疫情的數據推算，廣東省感染人口可能再多3至4倍，不過他強調內地推動疫苗接種和藥物準備方面，都比年初的香港做得好，相信疫情不會如香港般嚴峻。他又拍，如果新冠疫情在內地和香港都成為「風土病」，港人前往內地的檢疫安排預料可以按部就班取消，估計約1個月後就有條件與廣東省或內地大城市免檢疫通關，但相信實施初期仍會配額限制和檢測要求。