疫情｜何栢良指重症增加屬預期之內 ：有針無人打 有藥無人食

本港疫情持續，本地確診數字連續數天突破六千宗，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（23日）接受電台訪問表示，隨著本港主流病毒株由BA.2轉變為BA.5，整體感染個案上升，重症、需要接受氧氣治療及使用呼吸機的個案增加屬預期之內。他指在剛過去的一周，80歲以上長者和3至11歲兒童感染個案升幅顯著，分別比對上一周增加200%和180%，值得關注。他形容，現時的情況是「有針無人打、有藥無人食」，擔心公立醫院負荷。



何栢良解釋指，一長一幼的疫苗接種比例低，感染後很多時要留院，他表示，180歲以上長者中有10多萬人一針都未打過，不少長者即使打了3針，好長時間，未打第四針，導致體內抗體水平下滑，增加感染後要住院的風險，而60歲以上人士服用新冠口服藥的比例亦低。

何栢良分析指，3月第五波疫情高峰時有約7成院友感染，時隔已接近6個月，感染院友的抗體水平已下降得七七八八，他說，如果接種率追不上或疫苗未能產生高水平抗體，院舍個案會增多，建議當局更有系統地公布院舍接種數字。他又建議院舍院友及員工每日做核酸檢測，以防爆疫而令照顧人手出現樽頸。



另外，何栢良認為海外輸入個案風險低，只要入境人士完成接種3劑新冠疫苗，本港機場又有足夠能力應付增加的人流，現在已經可以實施「0+7」檢疫安排，即取消酒店檢疫，改為7天家居監。