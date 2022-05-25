疫情｜何栢良：個多月來單日確診維持2百多宗　大致符合預期

本港昨日新增250宗新冠病毒確診，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，過去個多月單日確診維持200多宗，情況大致符合預期，即使邊境有較嚴厲的措施，亦不能百分百攔截到零星個案流入社區。

何栢良在電台節目指，現時本港的感染仍涉及Omicron病毒，沒有很大基因變異，感染人士如已接種了疫苗，出現重症的風險沒有大分別。他稱，按疫苗通行證，現時要打了兩劑疫苗才可進入餐飲處所，認為有小群組出現，基本上沒有大影響。

疫苗通行證應持續至年底

對於九龍塘國際英文幼稚園有6宗個案，何栢良表示，由開學至今在各學校方面有約349宗感染，個案數目不算特別高。不過，由於幼稚園學生大部分未接種疫苗，過往亦曾有幾宗未接種疫苗的幼童，感染後出現壞死性腦炎，現時3至5歲幼童可接種科興疫苗，家長應平衡風險。

至於是否可以再放寬入境防疫措施，何栢良說，如果放寬相關措施可能會多了BA.4或BA.5個案，但有超過180個國家或地區已經放寬，這些地方亦有不同變異病毒株入侵，疫情數字上升但重症無上升。他認為以香港現時情況，如果把入境人士的檢疫由7日縮短至3日，或香港人回港後由強制在酒店檢疫，改成可家居檢疫，相信對疫情不會有大影響。

何栢良認為疫苗通行證措施應該要持續至今年底，過了冬季疫情後才作檢討。