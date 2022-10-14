疫情｜何栢良：應果斷取消限聚令 措施對基層影響大

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，限聚令並沒有科學證據支持，影響不少市民生活和長者社交活動，政府應該果斷取消。

何栢良在一個電台節目指，目前4人的限聚令，不乎合成本效益，對基層市民及長者的生活影響很大，屋邨長者常在公園及戶外地方下棋、傾談及乘涼等，在限聚令下大家都不敢去。這項措施因防疫而制定，應合乎比例，考慮可持續性、成效及成本等，是否仍有證據支持有關做法。當初推行限聚令時，是疫情初期，仍未有疫苗。但觀乎現時的疫苗接種情況，限聚令就變得高成本、低效益，影響市民社交生活，不可持續。

疫苗接種率高便不用擔心變異病毒

何栢良指，Omicron變異病毒株BQ.1.1，開始受到英國關注，指BQ1.1的病毒同時具備5個關鍵變異位置，比BA.5更有優勢，導致感染比例上升。他又指，目前本港輸入個案最多來自英國，如果當地爆發BQ.1.1疫情，香港亦難免會傳入個案。但世界各地有很多變種病毒，到最後哪些病毒會橫掃全球，現階段難以預測，最重要是守著兩條線，即疫苗接種，特別是60歲以上人士，另外是高風險人士要及早診斷，如確診要在黃金時間內服食新冠口服藥，就不用太擔心新變異病毒株。

香港兒童接種率於國際間成績很好

何栢良又認為，無論在邊境採取甚麼措施都會有病毒流入社區，頻密檢測只能拖慢病毒進入本港的時間，汲取年初教訓，應對方法就是「谷針」。他說與國際間比較，香港兒童疫苗接種的成績已很好，接種率可謂繼智利後，全球排第2，不少國家的兒童接種比例只有4分之1或一半。認為不應給予家長太大壓力，宜多聽他們的擔心，藉鼓勵及解釋，釋除疑慮。